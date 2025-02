El vestido cortito negro de Primark que Paula Echevarría ha llevado a 'El Hormiguero' es el básico que nunca falla

La noche de anoche en 'El Hormiguero' dio para mucho, y no solo para ver a Pablo Motos hacer ballet, también para enamorarnos del vestido negro de Paula Echevarría. Un diseño cortito, básico, negro, o lo que es lo mismo, el LBD perfecto. ¿Lo mejor? Que es de su nueva colección con Primark que sale hoy a la venta. "Mi visita número 15 a El Hormiguero (+1 desde casa en confinamiento)... Y después de casi 7 años sin pisar el plató... ¡Hoy he vuelto para presentar mi nueva colección con Primark que sale a la venta mañana! (El vestido y los accesorios que llevaba hoy son de la nueva colección). ¡Qué gusto volver! ¡Que bien me hacéis sentir siempre! ¡Y cómo me divierto! Os echaba de menos, lo reconozco", ha escrito la actriz en su cuenta de Instagram.

Una pieza atemporal que más allá de ser una simple tendencia, representó un movimiento de lucha que protagonizado por Coco Chanel contra de las normas sociales de la década de los 20. Un acto que asimismo ayudó a las mujeres a decidir libremente su manera de vestir, terminando con las imposiciones de indumentaria y permitiendo la aparición de diversos diseños que han perdurado hasta la actualidad. Un vestido negro de la nueva colección de Paula Echevarría con Primark. Un diseño corto de color negro con el cuello redondo, manga corta, silueta recta, patrón ajustado y largo mini que ha combinado con accesorios que forman parte también de la nueva colección para Primark, como un collar con cadena dorada, varios brazaletes en el mismo tono, un par de anillos y unos pendientes que necesitamos ya en nuestro joyero.

El efecto del vestido negro era siempre el mismo: hacía a las mujeres parecer elegantes. Les sentaba bien. Años después, la aparición de Audrey Hepburn frente al escaparate de Tiffany's en la película Desayuno con Diamantes es una escena que muchos recordamos, donde el diseño que lucía la actriz, obra de Hubert de Givenchy sirvió a muchos otros diseñadores hasta nuestros días.