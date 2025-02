De Paula Vázquez a lo 'Studio 54' a Inés Hernand vestida de novia, los looks de las presentadoras en la final del Benidorm Fest 2025

No todo iba a ser música en el Benidorm Fest 2025, como amantes de la moda en grandes eventos no hemos podido pasar por delante los grandes momentos estilísticos de la gran final de la antesala de Eurovisión, por un lado, la reina indiscutible de la noche ha sido Melody, quien se ha coronado como la ganadora de esta edición y la próxima representante de España en el festival musical más esperado del año, pero no solo ella ha brillado literalmente, las presentadoras de la gala no se han quedado atrás y nos han dejado 3 lecciones de estilo en una noche en la que los nervios estaban a flor de piel.

Paula Vázquez, Inés Hernand y Ruth Lorenzo tienen conceptos de la moda muy diferentes ya nos lo habían dejado muy claro en las dos semifinales del Benidorm Fest 2025, pero en la gran gala final de este sábado lo han terminado de confirmar. Cada una fiel a su estilo ha sabido estar a la altura del espectáculo que requiere una noche como la que se vivió en Benidorm. Y lo han hecho con looks tan impactantes como distintos.

Paula Vázquez

La presentadora gallega con sus 50 años recién cumplidos supo cómo acaparar todas las miradas con un vestido exclusivo de Rubén Hernández, que nos recordaba a las míticas noches de 'Studio 54'. El diseño dorado, de corte recto y gran escote, evocaba la opulencia y el desenfado de la discoteca neoyorquina. Sobre una base de tul, el vestido incorporaba piezas metálicas doradas geométricas con efecto espejo, un trabajo artesanal que reflejaba la luz con cada movimiento, haciendo que Paula Vázquez brillara con luz propia en el escenario.

Inés Hernand

El look de Inés Hernand en la final. @whatfashionistameans

La gran sorpresa de la noche vino de la mano de Inés Hernand, quien decidió llevar el concepto de maestra de ceremonias a otro nivel con un estilismo nupcial de Madrid Manso que dejó a todos boquiabiertos. La presentadora e influencer optó por un diseño corto confeccionado en crepé de seda, con un cuerpo de palabra de honor trampantojo adornado con strass y perlas. La falda, ribeteada con una boa de plumas de avestruz, añadía un toque teatral a su elección. Pero lo más llamativo fue su combinación de accesorios: un maxi cinturón negro con forma de corsé que rompía con la estética romántica y unas zapatillas New Rock con cadenas y llamas, demostrando que la moda nupcial también puede ser rebelde y vanguardista. Las joyas de Swarovski terminaron de darle el brillo necesario a un look que será difícil de olvidar.

Ruth Lorenzo

GALA FINAL DEL BENIDORM FEST 2025 MORELL Agencia EFE

Por su parte, Ruth Lorenzo optó por una estética majestuosa con un diseño de Andrés Pozuelo que rendía homenaje a Córdoba, la tierra natal del diseñador. Su vestido largo con cola, de silueta entallada y escote cerrado a la caja, destacaba por sus hombros marcados y mangas largas, confeccionado en tul de seda con un meticuloso trabajo de pedrería en cristal de Swarovski en tonos rojo y oro. Un diseño que evocaba los icónicos arcos de la mezquita de Córdoba, con una mezcla de tradición y modernidad que encajaba a la perfección con la personalidad de la cantante.