De Paula Echevarría a Isabel Jiménez, los looks más sofisticados para una noche de alta tecnología en Madrid

Una semana de bastantes eventos para las celebrities españolas se podría decir, si ayer te enseñábamos todos los looks de las famosas que no se quisieron perder el desfile más glamuroso de Redondo Brand, entre las que estuvieron desde María Pombo a Naty Abascal, la noche de ayer no fue ni mucho menos tranquilita en la capital. En este caso para descubrir lo último en tecnología de la mano de Samsung, caras tan conocidas como la de Paula Echevarría acompañada de su pareja Miguel Torres, la periodista y compañera de aventuras en Slowlove con Sara Carbonero, Isabel Jiménez, o una de las estrellas de la tercera temporada de 'Machos Alfa', Kira Miró no quisieron faltar a esta cita con lo último del gigante tecnológico y la IA.

Para nosotras este tipo de eventos son el escaparate perfecto para captar las últimas tendencias en estilismos de invitada perfecta, porque ya sabemos que nuestras celebrities muchas veces son la inspiración 10 para triunfar en una noche especial. Estos fueron los looks más sofisticados que celebridades como Paula Echevarría o Isabel Jiménez llevaron a 'Samsung Galaxy Unpacked 2025' y con los que te advertimos tomarás nota de más de un estilismo para tus próximos eventos.

Paula Echevarría

Paula Echevarría Gtres

La actriz e influencer nos ha dejado un estilismo muy ladylike con un traje dos piezas en tweed compuesto por chaqueta y falda mini que le ha dado un aire más formal al combinarlo con camisa blanca y mini corbata, la guinda del look la pusieron las botas altas de ante negro.

Isabel Jiménez

Isabel Jiménez Gtres

Por su parte, la periodista consiguió elevar un traje de americana y pantalones anchos en tono gris con el complemento estrella de la temporada, al que hasta la Reina Letizia ha sucumbido, un cinturón que combinó a tono con zapatos de punta.

Kira Miró

Kira Miró Gtres

La también actriz y protagonista de 'Machos Alfa' eligió un estilismo muy en tonalidades invernales al combinar un jersey de punto transparente en azul marino y top de tirantes a tono con una falda midi asimétrica en azul noche. Las botas de piel efecto arrugado en un azul similar al de su parte de arriba completaron un look muy agradecido cromáticamente hablando.

Carolina Marín

Carolina Marín Gtres

Tampoco quise perderse esta cita la deportista de bádminton, Carolina Marín, enfundada en un traje dos piezas gris jaspeado con un corte oversize que remató con unos zapatos sling-back en charol rojo.

Miriam Giovanelli

Miriam Giovanelli Gtres

Por último, Miriam Giovanelli sorprendió y acertó con un vestido de manga larga en azul marino profundo muy favorecedor, una elección así puede ser una opción ideal si lo combinas con los accesorios adeudados como hizo la actriz: manicura burdeos y bolso de mano en marfil.