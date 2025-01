Paula Echevarría ha conseguido el abrigo de pelo marrón más agotado de Primark para ir al Bernabéu

La semana en Madrid será fría y de lluvias otra vez. Y si el otro día, Paula Echevarría nos inspiraba con el look de invitada perfecta de invierno, ahora lo ha hecho con el abrigo de pelo marrón de Primark, más agotado y tendencia. Con el frío de los últimos días es ver una prenda de abrigo y enamorarnos de ella de inmediato, y eso es justo lo que nos ha pasado. Paula Echevarría nos vuelve a demostrar que dominar el arte del estilo no es cuestión de azar, sino de un gusto exquisito y un ojo entrenado para detectar las piezas clave de cada temporada.

En esta ocasión, su abrigo corto de pelo en tono marrón de Primark no solo es perfecto para combatir las bajas temperaturas, sino que también confirma por qué los abrigos de pelo están en la cima de los imprescindibles del invierno. Y Paula Echevarría siempre es inspiración. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Desde hace algunas temporadas, estas prendas de abrigo han conseguido convertirse en auténticos aliados de estilo que elevan cualquier look al instante. Te guste o no, los abrigos de pelo son los más llevados durante este invierno 2024/25. Son calentitos, sientan bien, son cómodos... ¿Qué más podemos pedir? Se trata de un ítem que no está hecho para el gusto de todo el mundo, pero la realidad es que tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones o estilos, según el resultado que quieras conseguir.

Paula Echevarría con abrigo de pelo. @pau_eche

Este año 2025 veremos hasta la saciedad el Moche Mousse, un marrón suave y cálido, con matices rojizos y malvas, que recuerda a una crema de café. Aunque ya lo haya oficializado Pantone, no nos extraña de que haya sido el color escogido, puesto que desde el verano, ya hemos estado presenciando tanto por las calles como en los eventos esta tonalidad, pero más chocolate.Y Paula Echevarría nos lo ha dejado claro con la elección de su abrigo.