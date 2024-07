El vestido de flores de la madre de Kate Middleton en Wimbledon es el que podría llevar Teresa Urquijo de boda

Mientras esperamos el partido de Carlos Alcaraz en Wimbledon, vamos a repasar el look de la madre de Kate Middleton que podría llevar hasta Teresa Urquijo de boda. Carlos Alcaraz avanza con paso firme en Wimbledon. Tras una contundente victoria en segunda ronda ante el australiano Aleksandar Vukic por 7-6 (5), 6-2 y 6-2 en 1 hora y 48 minutos, el español quiere seguir progresando en el Grand Slam. Su rival será el estadounidense Frances Tiafoe, que ganó al croata Borna Coric por 6(5)-7(7), 1-6 y 3-6 en 2 horas. Carone y Michael Middleton han asistido a Wimbledon, donde todos esperaban la asistencia de la princesa de Gales como todos los años, pero sin su hija, la madre ha sido la gran protagonista con este maravilloso vestido con estampado de flores delo más elegante. Wimbledon es el reinado de la princesa de Gales por su importante papel cada año. Nunca ha faltado a la cita más importante de uno de sus deportes favoritos, pero ya sabemos que la situación está siendo complicada por su estado de salud.

Carole y Michael Middleton han sido captados en el palco disfrutando de los torneos de tenis que se están celebrando ahora mismo. Y, como no podía ser de otra manera, no hemos podido evitar fijarnos en el look que ha escogido la madre de Kate Middleton. Un diseño de de la firma británica Cefinn, que ha combinado con una chaqueta blanca entallada en la cintura de ME+EM y zapatos de ante marrón con tacón sensato de Emmy London. La nota de color de este estilismo eran las gafas de sol amarillas de IZIPIZI. Un vestido que nos recuerda mucho a las elecciones de Teresa Urquijo como invitada de boda clásica y que podría llevar hasta este fin de semana a la boda de su prima.

Un vestido de lo más bonito, elegante y veraniego que la madre de Kate Middleton ha elevado con una blazer blanca de lo más elegante.