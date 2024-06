Teresa de Urquijo ha vuelto a ser la invitada bohemia mejor vestida, esta vez con sandalias vitamina en Valencia

Este fin de semana, la boda de Natalia Santos Yanes y Esteban Rivas, celebrada en la iglesia de Santa Catalina y San Agustín de Valencia, se convirtió en un desfile de elegancia y estilo. Entre las numerosas personalidades que asistieron al evento, una de las figuras que más captó nuestra atención fue Teresa de Urquijo, la esposa del alcalde de Madrid, Martínez-Almeida. Una vez más, Teresa demostró su capacidad innata para combinar elegancia y un toque bohemio en sus looks de invitada.

Para esta ocasión, Teresa de Urquijo optó por un vestido floral que, aunque a primera vista pudiera parecer un sencillo guiño a la temporada de verano 2024, esconde un verdadero manifiesto de sofisticación bohemia. El diseño del vestido, caracterizado por un estampado floral que evoca la frescura y el romanticismo del verano, se aleja de los típicos tonos pastel que suelen predominar en las bodas de esta época del año. En su lugar, Urquijo apostó por un vibrante estampado que no solo realza su figura, sino que también refleja su personalidad vibrante y su espíritu libre.

El vestido, de corte midi y con una caída fluida, se complementa perfectamente con un cinturón delgado que acentúa su cintura, dando lugar a una silueta elegante y femenina. Los colores del vestido, que van desde el amarillo mostaza hasta el verde esmeralda, crean una paleta cromática rica y llamativa, ideal para destacar en un evento tan especial. El diseño bohemio del vestido tiene todo lo que las chicas boho-chic buscan en sus vestidos de invitada, desde mangas abullonadas a un escote en V, elementos que aportan un toque de modernidad y frescura al conjunto.

Teresa de Urquijo y Martínez-Almeida boda Valencia. Gtres

Pero si hay algo que realmente ha capturado la atención en el atuendo de Teresa de Urquijo, han sido sus sandalias en un deslumbrante color mandarina. Este accesorio no solo añade un toque atrevido y con personalidad a su look, sino que también demuestra su capacidad para jugar con los colores de manera inteligente y original. Una vez más, Urquijo ha sabido destacar con una elección que realza su ligero bronceado y aporta una chispa de alegría y frescura a su conjunto.

Las sandalias, además de ser un acierto estético, demuestran cómo un buen calzado puede transformar un outfit. En este caso, han actuado como el punto de atención principal del look, armonizando a la perfección con los tonos amarillos del estampado floral del vestido y la cartera de mano, y eliminando la necesidad de accesorios llamativos o un peinado elaborado. Este enfoque minimalista en el resto de los complementos deja que el calzado se lleve todo el protagonismo, un truco de estilo que hemos visto a la madrileña manejar una y otra vez con maestría.

Es interesante notar cómo Teresa de Urquijo ha seguido una línea de estilo coherente con sus apariciones anteriores, donde el calzado ha jugado siempre un papel crucial. Ya en su boda, los zapatos fueron una pieza clave de su look, y en esta ocasión, ha vuelto a hacer del calzado el elemento estrella de su estilismo. Esta estrategia de estilo no solo revela su buen gusto, sino también una comprensión profunda de cómo los accesorios pueden elevar cualquier look.