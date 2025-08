El vestido ibicenco de la Reina Letizia que estiliza al máximo: escote en pico, cintura marcada y transparencias estratégicas

No hay verano sin recepción de la Casa Real en Mallorca, y sin duda es uno de nuestros momentos más esperados de agosto. Cada verano, la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent a representantes de la sociedad balear se convierte en una pasarela no oficial en la que la Reina Letizia deja claro por qué es uno de los mayores referentes de estilo en nuestro país. Y esta noche no podía ser menos, marcándose un lookazo, como en las tres últimas ediciones, pero dejando el protagonismo del color en los looks del debut de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Y sí, hay estampados potentes, sostenibilidad y una clara apuesta por la moda española.

La Reina Letizia ha vuelto a conquistar Mallorca con un look que reúne todos los códigos del estilo mediterráneo más auténtico. En su esperada aparición durante la recepción de autoridades en el Palacio de Marivent, la monarca ha apostado por un nuevo vestido blanco que es, sin duda, uno de los más favorecedores de su armario estival.

Un diseño ibicenco con efecto tipazo

Letizia ha optado por un diseño de inspiración claramente balear: un vestido blanco largo, de tirantes finos y escote en pico, que dibuja una silueta muy femenina y estilizada. El patrón, ceñido en la zona del torso y con una falda de vuelo ligera, define la cintura y alarga visualmente la figura, logrando ese codiciado efecto tipazo sin esfuerzo. Un diseño ibicenco, con la moda Adlib muy presente, en concreto, del diseñador Tony Bonet.

Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecen la tradicional recepción a las autoridades de Baleares en Marivent

Además, el tejido con bordados calados y transparencias estratégicamente colocadas añade un toque boho-chic muy característico de la estética ibicenca, sin perder la elegancia y la discreción que define el estilo de la Reina.

Transparencias, encaje y un aire de lujo artesanal

El vestido destaca no solo por su corte, sino también por su acabado: elaborado en un tejido blanco con detalles de encaje, incluye pequeñas transparencias en la zona de la cintura que dejaban entrever sutilmente la piel. Este tipo de detalles no solo aportan frescura al conjunto, sino que también añaden textura, movimiento y un aire artesanal que lo conecta directamente con las tradiciones textiles del Mediterráneo.

Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecen la tradicional recepción a las autoridades de Baleares en Marivent

Como ya es habitual en sus looks más veraniegos, Letizia ha completado el estilismo con unas alpargatas de cuña en color natural. Este calzado, cómodo y sofisticado a partes iguales, se ha convertido en su favorito para los actos en la isla. Además de sumar altura, estilizan las piernas y mantienen la coherencia estética del conjunto, que apuesta por la naturalidad sin renunciar al impacto visual.

2024: Un guiño al estilo boho con diseño nacional

El año pasado, la Reina optó por el modelo Jane de la firma española de lujo sostenible Maksu. Se trataba de un vestido midi con estampado llamativo en tonos teja, beige y negro, que destacaba tanto por su diseño como por su precio rebajado (de 249 a 144 euros). Acompañó el look con unas sandalias planas doradas con suela de goma de Sézane (modelo Adeline, 155 euros), un anillo de Coreterno y pendientes de aro. Una combinación cómoda, sofisticada y con sello español que volvió a demostrar su habilidad para mezclar tendencia y artesanía.

La Reine Letizia en Marivent.

2023: Moda ética y colaborativa

Para la recepción de 2023, doña Letizia estrenó un vestido estampado de la colección cápsula de la diseñadora Stella Jean en colaboración con la firma Desigual. La prenda, realizada con materiales ecológicos, resaltaba por su colorido y su mensaje de compromiso. Completó el estilismo con los pendientes Vents de la joyera mallorquina Isabel Guarch, en oro de 18 quilates con diamantes naturales (895 euros), y recuperó unas alpargatas blancas con cuña de Macarena Shoes. Un conjunto vibrante y sostenible que captó todas las miradas.

Los Reyes de España, Felipe Vi y Letizia Ortíz junto con Reina Sofía, en la recepción ofrecida a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent.

2022: El vestido viral de cactus que enamoró a las influencers

En 2022, Letizia apostó por uno de los diseños más comentados de los últimos veranos: el vestido Aryana de Charo Ruiz, con estampado exclusivo de cactus, que ya habían lucido otras celebrities como Paula Echevarría. El diseño, rebajado a 351,20 euros, pertenecía a la colección Barbary Paradise. Lo combinó con unos pendientes Formentor de Isabel Guarch (198 euros) y alpargatas naranjas de Calzados Picón (80 euros), en un estilismo que incluso recibió el nombre de ‘Letizia’ por parte de la marca de calzado. Un look fresco, veraniego y con mucha personalidad.

Los Reyes de España, Felipe Vi y Letizia Ortíz junto con Reina Sofía, en la recepción ofrecida a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent

Una tradición de la familia real en Mallorca que ya se ha convertido en una tradición del verano año tras año, y que siempre nos deja unos looks de altura.