La Reina Letizia, primera salida en solitario en Palma para apoyar al cine

Palma se ha rendido una vez más a los encantos discretos de la Reina Letizia en la noche de este domingo, durante la clausura de la XV edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, una de las citas culturales más relevantes del verano español. Como en años anteriores, Doña Letizia marca su tradicional acto en solitario, poniendo el broche de oro a una semana que ha reunido a lo más granado del cine europeo y latinoamericano en el emblemático patio del Centro Cultural La Misericòrdia. En esta edición, Letizia apostó por un vestido blanco de corte heleno, que generó inmediatas comparaciones con sus elecciones de otros años en este mismo festival.

Gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Festival Ballesteros Agencia EFE

No es la primera vez que Letizia acapara titulares en este festival, no por grandilocuencias estilísticas, sino por su capacidad de reinterpretar el «smart summer style» con una coherencia que pocas royals logran (no es fácil tener sus brazos torneados). Basta recordar su aparición en 2022 con un vestido negro cut-out de & Other Stories, un gesto que demostró su comodidad con marcas asequibles y su sutil guiño a la estética boho de la isla. Al año siguiente, sorprendió con un conjunto minimalista en lino blanco de Adolfo Domínguez, que fue descrito por muchos como «el epítome de la realeza mediterránea moderna».

Su Majestad la Reina doña Letizia preside la clausura de la 14ª edición del festival de cine “Atlàntida Mallor Alberto R. Roldán Fotógrafos

Este 2025, Letizia volvió a demostrar que entiende que el contexto importa. La clausura no es Cannes, ni lo pretende, y la reina no juega a deslumbrar: juega a conectar. La reina es una enamorada del cine y este año no ha dudado en ir con sus hijas previamente a ver una de las películas proyectadas en los cines Rïvoli, de Palma. Se trataba de un documental llamado «En un lugar de la mente», sobre la salud mental, una de las causad que acompañan siempre la agenda de la reina desde que es princesa.

El plan de chicas de la Reina Letizia, Leonor y Sofía en Mallorca: cine, complicidad y la ausencia de doña Sofía Europa Press

La gala tuvo momentos memorables más allá del estilo. El premio Masters of Cinema fue entregado al compositor Alberto Iglesias, uno de los nombres más internacionales de la música para cine español, cuya colaboración con Pedro Almodóvar ha sido fundamental para definir una estética sonora única. Iglesias recibió el galardón con humildad y emoción, visiblemente conmovido por la ovación del público, que incluía figuras como Rossy de Palma, Chino Darín, Alba Flores y Carolina Yuste.

La reina, gran aficionada al cine y sus bandas sonoras, mantuvo una breve conversación con Iglesias durante el cóctel posterior, donde también intercambió palabras con la directora y actriz María Valverde, cuya ópera prima documental, «El canto de las manos», fue proyectada al final de la noche. Letizia saludó con afecto a Valverde y a su pareja, el director de orquesta Gustavo Dudamel.

Bajo la dirección de Jaume Ripoll, el festival ha logrado atraer no solo a cineastas, sino a intelectuales, músicos y activistas. Se proyectaron 84 largometrajes, s12 conferencias, y hubo lugar incluso para 18 conciertos, convirtiendo a la isla en un laboratorio de pensamiento y creación. El apoyo al festival demuestra que la cultura sigue siendo para la Casa Real una herramienta diplomática de primer orden.