El vestido de lunares de Letizia en su primera salida en Mallorca lo confirma: el verano ya tiene reina del estilo

La Reina Letizia ha arrancado su agenda veraniega en Mallorca con una aparición inesperada pero muy comentada. Tras varios días de discreción total en Marivent, la monarca reaparecía junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, para disfrutar de una tarde de cine en el centro de Palma. Un plan familiar que, lejos de la pompa oficial, ha sido la excusa perfecta para estrenar uno de sus estilismos más acertados de la temporada estival.

La escena no puede ser más representativa del momento que viven madre e hijas: una salida relajada, sin actos institucionales de por medio y con un claro mensaje de cercanía. Letizia, Leonor y Sofía fueron vistas en los Cines Rívoli para asistir a la proyección del documental En un lugar de la mente, dirigido por Pep Bonet y estrenado en el Atlàntida Mallorca Film Fest, el mismo certamen que la Reina clausurará oficialmente el próximo 3 de agosto.

El look de Letizia: lunares, sofisticación y verano

Para esta primera aparición pública en la isla, Doña Letizia ha apostado por un diseño de Carolina Herrera que ya está dando de qué hablar. Se trata de un vestido sin mangas, con corte recto y volante en el bajo, confeccionado en algodón ligero y con un potente estampado de lunares XXL en blanco y negro. Una pieza fresca y sofisticada que deja claro que, cuando se trata de estilo, la Reina no baja la guardia ni en verano.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía disfrutan de una tarde de cine junto a los protagonistas de la película Raúl Terrel Europa Press

Letizia ha combinado este diseño con sandalias planas negras de tiras finas y un bolso tipo capazo en negro, reforzando así un look cómodo pero cargado de intención. La melena suelta y el maquillaje natural con labios frambuesa completaban un conjunto que ha causado sensación en redes sociales y medios de todo el país.

Leonor y Sofía, dos estilos muy personales

Aunque todas las miradas se posaron en la Reina, sus hijas tampoco pasaron desapercibidas. La princesa Leonor eligió un conjunto de inspiración boho formado por un pantalón fluido verde oliva, un top blanco de crochet y un bolso redondo de rafia cruzado. Un look ideal para las noches estivales en la isla.

Por su parte, la infanta Sofía se decantó por la sencillez y el minimalismo con un vestido negro midi de silueta recta, que combinó con sandalias planas negras. Su estilo, cada vez más definido, demuestra que la pequeña de la casa tiene claro lo que le gusta.

Esta aparición marca no solo el primer look mallorquín de la Reina Letizia este verano, sino también su primera escapada pública fuera del Palacio de Marivent desde su llegada a la isla. Hasta ahora, tanto ella como sus hijas se habían mantenido completamente alejadas del foco mediático. Pero con esta salida rompen la discreción y dan inicio —de forma no oficial— a la esperada agenda estival.

Con este estilismo de Carolina Herrera, Letizia vuelve a demostrar que es una de las royals con más estilo del panorama internacional. Y Mallorca, una vez más, se convierte en el mejor escaparate de su impecable gusto.