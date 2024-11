El vestido más corto (y viral) de Zara ha vuelto este lunes y en su versión perfecta para Navidad

Te habrás cansado de verlo en redes sociales, sobre todo en TikTok. Estamos hablando del vestido mono de Zara con volante que estaba agotado tanto en blanco, como en negro y en rojo. Pero Marta Ortega ha escuchado nuestras suplicas, y este lunes lo ha vuelto a lanzar a la venta en una versión que nos parece de lo más elegante para esta Navidad. El cuerpo del vestido en negro con el volante en blanco. Una opción perfecta para combinarla con una medias negras y unos zapatos de tacón a tono.

Es imposible que si tienes cuenta de Tiktok no hayas visto este vestido de Zara en las últimas semanas, ya sea en su versión en negro o en rojo. O lo que es lo mismo, el último diseño viral de la marca de Marta Ortega, que obviamente, ya tiene lista de espera en ambos colores y que Rocío Osorno ya ha estrenado en rojo. Y como mujer previsora vale por dos, nosotras ya nos lo habíamos comprado en negro antes de que se agotara, y no tenemos dudas de que será el gran protagonismo de nuestro próximo estilismo para un evento de noche o una fiesta. ¿Puede ser más bonito y estilizar más? Ya os digo yo que no. Por eso os animamos a que os hagáis con esta versión para vuestras fiestas de Navidad antes de que se vuelva a agotar.

Vestido mono combinado de Zara (39,95 euros)

Mono volante. Zara

Un vestido muy corto, con truco, ya que lleva pantalón debajo, y lo mejor es que al ser la falda tan cortita, estiliza al máximo y hace ese 'efecto piernas infinitas' que tanto nos gusta.