Marta Ortega, la zarina que convirtió a Zara en joya

Zara es una joya, o al menos es la joya de la corona del imperio de Inditex. La compañía no solo se yergue como una referencia de la moda internacional, sino que se ha convertido, además, en la punta de lanza de una transformación de las low cost en compañías casi de lujo. Y eso no es por los precios, sino por el look & feel que se ha logrado conseguir a través de sus prendas, campañas de moda y sus colaboraciones con algunas de las firmas más destacadas del panorama. De hecho, si hace unas semanas Zara estaba en todos los titulares por su alianza con el estilista Harry Lambert o el diseñador Stefano Pilati, esta semana la protagonista era la colección masculina que habían realizado en colaboración con la marca húngara Nanushka.

Marta Ortega, the new chairwoman of Spanish fashion retailer Inditex, poses in this undated handout picture. INDITEX

Cuando Marta Ortega accedió a la presidencia sustituyendo a su padre, con el cambio que eso conlleva también en la propia directiva, muchas fueron las voces que se alzaron anunciando el acabose de la compañía gallega. Otros pensaron que poco o nada se notaría este cambio. Bien, ninguna de las dos opciones fueron las correctas. Ni Inditex se hundió, ni el cambio pasó inadvertido. Todo lo contrario. Ortega parece haber impuesto su estilo a la firma, ideando para el futuro una empresa que ya no se asocia tanto con el low cost sino con la moda aspiracional. Lo son sus campañas y lo son los conceptos de tienda que están desarrollando, y sirva de ejemplo su nueva boutique en Lisboa, que no solo vende ropa sino que tiene una de las cafeterías más bonitas de la capital portuguesa y que se acaba de convertir en el nuevo hot spot de la ciudad.

Por otra parte, lejos de la moda, su interés por el arte ha llevado a Marta (y a Inditex) a liderar uno de los proyectos artísticos de más repercusión internacional de nuestro país. La hija de Amancio Ortega ha conseguido hacer de La Coruña una de las referencias de la fotografía en todo el mundo, con retrospectivas de los mejores artistas de ese campo. Sus inauguraciones, de hecho, se convierten en citas donde se puede ver a parte de la jet set del mundo de la moda, consiguiendo situar el nombre de Zara en el top de marcas con poder de influencia en el sector.

[[H2:El estilo «Marta»]]

Todo este cóctel da por tanto un nuevo perfil a la presidencia de la compañía gallega que se presenta de esa forma de una manera más pública y con un nuevo estilo. Marta Ortega es una gran embajadora de la empresa, pero no tiene problemas en lucir diseños de otras grandes firmas, como fue la confianza total que tuvo en Pierpaolo Piccioli durante su época al frente de Valentino. De esta manera, la directiva se construía ese halo aspiracional que tanto busca. Las joyas juegan en esta imagen que quiere proyectar Ortega un papel fundamental. Tanto es así que puede presumir de un espectacular joyero que poco a poco vamos conociendo.

Marta Ortega en el desfile de Dior en Sevilla con vestido de Zara. Cristobal Dueñas GTRES

Marta parece haber aprendido de las experiencias y suele apostar ahora por firmas nicho que pocas personas conocen. Cuentan que durante su etapa en Londres, sus compañeras de trabajo en la tienda de Zara donde ejercía de dependienta la identificaron debido a su reloj: no acostumbraban a ver a una chica doblar camisetas mientras lucía un Rolex de oro valorado en más de 18.000 euros. Ahora prefiere diseños más difíciles de localizar y muchas veces recurre a piezas antiguas. En esto tiene una fiel aliada. Se trata de la joyera catalana Montse Esteve que ejerce de su «curator» particular de joyas. De su tienda provienen gran parte de las piezas que le vemos lucir. Entre todas ellas, quizás las más recordadas son los pendientes que escogió para aparecer con un esmoquin de Valentino tras su boda con Carlos Torretta. Se trata de un diseño chandelier con cinco chatones de diamantes antiguos cada uno. Posiblemente sean uno de los diseños a los que más cariño les tiene, ya que los volvió a llevar en su encuentro con Anna Wintour.

Amor por los diamantes

Esos días en La Coruña, cuando su boda se transformó en el gran acontecimiento social del país, también la vimos bailar con un impresionante brazalete de la firma Buccellati, en diamantes y oro amarillo, que según informa el perfil de IG SpanishJetJewels, provenía también de Esteve. Para su vestido de novia, en cambio, escogió un sencillo diseño con tres diamantes que rodean el lóbulo de sus orejas. Si bien Marta suele lucir joyas discretas, como su alianza de boda, que hace juego con los anillos de oro que posee de Esteve, cuenta también con piezas dignas de un joyero real.

Marta Ortega Gtres

En las bodas es donde suele sorprender con estas piezas. Es el caso de la de Carlos Cortina, a la que acudió dando el todo por el todo. Para aquella ocasión optó por juntar dos de los collares más espectaculares de su colección. Se trataba de un diseño de estilo eduardiano en oro, rubíes y diamantes, que lució con otro de esmeraldas y diamantes del siglo XIX. Hay que destacar que, pese a la importancia de las joyas, Ortega supo darles un aire fresco que rebajó mucho el peso visual de estas. La primera opción, de hecho, la ha llevado también en ocasiones algo más desenfadadas, demostrando que le gustan las joyas. En la de Felipe Cortina, en cambio, la protagonista fue una pulsera. Se trató de un sencillo brazalete antiguo que Marta Esteve tenía en su colección. En él llamaba la atención un impresionante diamante, que era el centro de todo el diseño. Y, con permiso de la capa azul que lució en la boda de Isabelle Junot, aquel día los protagonistas del look fueron los pendientes de zafiros que escogió, un diseño moderno y sencillo que le daba el toque definitivo a su apuesta para la boda.

Cuando le toca ejercer de presidenta de Inditex, en cambio, suele apostar por piezas algo más sobrias, aunque no por ello de menor valor. En la Junta General de Accionistas de la compañía en 2023, completó su elegante y sobrio atuendo con dos pendientes de diamantes que le daban luz al rostro y que parecían hacer juego con su anillo de pedida, una pieza antigua con un diamante. Este es un diseño con el que se le suele ver a menudo y en él destaca la dimensión de la piedra en talla marquesa, una tipología vinculada con Luis XV. Si la ocasión es algo más festiva, en cambio, vuelve a recurrir a Esteve, como sucedió en 2017 cuando se presentó en un desfile de la firma Massimo Dutti (propiedad de Inditex) con unos pendientes XXL de inspiración vegetal, realizados en diamantes y oro blanco.

Inditex celebra su junta de accionistas con un plan de incentivos de 250 millones de euros M. Dylan Europa Press

Si la cita es más sport, apuesta por marcas nicho como Repossi o Marie Lichtenberg, dos de lasfirmas parisinas más chic del momento y de las que posee algunos de sus diseños. Propuestas que le acercan al chic francés. De hecho, esto lo podemos apreciar en detalles como la impresionante colección de diseños de bolsos de Hermès que posee. En muchas fotos la hemos visto lucir distintos modelos Kelly o Birkin de la maison francesa, valiosas joyas en piel que cuestan lo mismo que un diamante. Y es que su colección de bolsos y de alta costura ya es otra historia… que algún día tendrá que contarse.

El pazo refugio en Aían de los Torreta Ortega

Está en el municipio coruñés de Cambre y se trata de una extensa finca de 16.000 metros cuadrados. Fue construido en el siglo XVIII y en su diseño original, según antiguos trabajadores de la zona, tenía 6 habitaciones con sendos baños. En él se casó Pedro Barrié de la Maza con su primera mujer, Amalia Torres Sanjurjo, cuya sobrina, Amalia Castañón vendió el pazo a Ortega por tres millones de euros. La familia vendedora estaba vinculada a los fundadores del Banco Pastor, solera al lugar nunca le ha faltado. Ahora, se ha convertido en el refugio de fin de semana de Marta Ortega, su marido, sus hijos y los ilustres invitados de la pareja.

La nueva biblioteca joya de la zarina

Marta Ortega adora los libros y el arte. Y quiere situar su ciudad en el centro de la cultura mundial. No solo son las exposiciones de fotografía. En la zona portuaria de La Coruña ha creado una gran biblioteca, que compila deste tratados fotográficos a ensayos filosóficos y literarios pasando por volúmenes centrados en la moda, el diseño y la arquitectura. Ortega ha transformado un silo de la zona portuaria de la ciudad, gracias a la arquitecta Elsa Urquijo, en una gran biblioteca, que es a la vez sede de la Fundación MOP (siglas de Marta Ortega Pérez). Un lugar minimalista y con marcado sello industrial para «mentes inquietas». Desde allí, tiene también sede su propio sello editorial y busca que el espacio no solo sea de lectura y que sea también dinamizado por selectos encuentros entre profesores y alumnos.