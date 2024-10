El vestido más corto (y viral) de Zara que Rocío Osorno ha estrenado es el que tiene la falda con volumen más espectacular

Es imposible que si tienes cuenta de Tiktok no hayas visto este vestido de Zara en las últimas semanas, ya sea en su versión en negro o en rojo. O lo que es lo mismo, el último diseño viral de la marca de Marta Ortega, que obviamente, ya tiene lista de espera en ambos colores y que Rocío Osorno ya ha estrenado en rojo. Y como mujer previsora vale por dos, nosotras ya nos lo habíamos comprado en negro antes de que se agotara, y no tenemos dudas de que será el gran protagonismo de nuestro próximo estilismo para un evento de noche o una fiesta. ¿Puede ser más bonito y estilizar más? Ya os digo yo que no.

Y buen ejemplo de ello es el estilismo que se ha marcado Rocío Osorno con el vestido rojo de Zara. Un diseño que a priori nos puede parecer muy de Navidad o de Feria de Abril, pero que Rocío Osorno nos ha dejado claro como lucirlo en octubre con un lookazo de fiesta. Un vestido muy corto, con truco, ya que lleva pantalón debajo, y lo mejor es que al ser la falda tan cortita, estiliza al máximo y hace ese 'efecto piernas infinitas' que tanto nos gusta. Un diseño que la sevillana ha combinado con una cazadora con tachuelas y otra con brillos, pero la clave está en combinarlo con medias negras poco tupidas como las suyas que lo hacen más elegantes, y unos buenos tacones para estilizar aún más.

Vestido mono combinado volumen de Zara (39,95 euros)

Vestido volumen. Zara

Se trata de este vestido corto de cuello redondo y tirantes con escote en espalda de nueva colección de Zara, bajo acabado con volumen en tejido satinado combinado a tono con forro interior tipo shorts y cierre en espalda con cremallera oculta en costura.