Vicky Martín Berrocal apuesta por el total black con los jeans de Zara de 25€ que mejor sientan y estilizan la figura

La vuelta a la rutina solo puede significar sacar a relucir todas aquellas prendas que hemos dejado guardadas en nuestro armario y que, por supuesto, no encajan en la maleta de verano que hacemos cuando comienza la época estival. Por regla general, cuando nuestra piel se torna más dorada, tendemos a vestir con prendas más coloridas, más sueltas y en tejidos más transparentes, como por ejemplo la prenda más viral de la temporada de verano, los vestidos de crochet, como este vestido de crochet de María Pombo, el cual se convirtió en un imprescindible en nuestro armario y no solo por su versatilidad, sino porque solo con verlo nos evocaba al verano y a las ganas de disfrutar del mar. Otra prenda que ya se ha hecho un hueco en nuestro armario y que promete quedarse con nosotros muchas temporadas más es, sin lugar a dudas, el tank top. Se trata de una prenda muy cómoda y sencilla que podemos usar para todo tipo de ocasiones, tanto en verano como ahora que hemos vuelto a la ciudad, como es el caso de Victoria Federica con tank top blanco de Loewe que llevó este viernes para celebrar sus 23 cumpleaños con sus mejores amigos en un restaurante de moda de la ciudad. Sea como sea, cuando llega septiembre el armario de toda amante de la moda se torna más clásico, con colores básicos y prendas más sencillas. Es el caso, por ejemplo, de Vicky Martín Berrocal, quien la hemos visto lucir este verano los vestidos más icónicos, elegantes y coloridos, como este vestido 'cut out' que Vicky Martín Berrocal lucía durante sus vacaciones de verano, un vestido maxi en tonos verdosos y muy apropiado para una cena con amigos. Sin embargo, para comenzar septiembre con una cena en la capital, la celebritie ha apostado por un 'total black' compuesto por top, camisa negra estructurada, stilettos y los clásicos pantalones de Zara que mejor sientan y estilizan la figura.

Esta semana, la celebritie ha vuelto a Madrid y nos ha dejado looks de lo más sencillos y básicos, como este look de Vicky Martín Berrocal de sudadera, jeans y sneakers para un día de recados por la ciudad. Pese a que pueda parecer un look muy básico, nada más lejos de la realidad, pues las prendas básicas siempre funcionan y, si queremos aportar un toque diferente, podemos apostar por una blazeroversize y un pañuelo atado al cuello. No es la única que nos ha enseñado sus looks más casuales este septiembre, pues su hija, quien está disfrutando de unos días de festival en A Coruña, ayer nos mostraba un look compuesto por pantalón cargo que Alba Díaz ha combinado con una chaqueta crop, creando un look muy en su línea y estilo, perfecto para situaciones más relajadas y cómodas. Los 'total black' siempre funcionan para cualquier ocasión, y es que las prendas en color negro son un fondo de armario que todas tenemos, y es que, pese a que no nos deba importar, este tono estiliza la figura, creando un efecto visual muy bonito. Vicky Martín Berrocal es una gran amante de crear 'total black' durante los meses de otoño e invierno, y es por ello que este fin de semana nos mostraba uno compuesto por top, camisa estructurada abierta, los jeans de Zara tipo flare que mejor sientan y, como calzado, unos stilettos de punta. Como toque final, ella ha apostado por un bolso negro de Chanel y joyas en dorado. Se trata, por tanto, de una apuesta segura.

Jeans flare tiro alto, de Zara (25,95€)

El 'total black' es perfecto para aquellas ocasiones más formales, ya que el color negro es muy elegante.