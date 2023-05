Si Vicky Martín Berrocal no se quita sus New Balance grises favoritas (y muy cómodas) es que también son el calzado de la primavera

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestra inspiración diaria, ya no hay dudas, y nos encanta. Porque la diseñadora andaluza lleva unos meses de lo más activa en su cuenta de Instagram, y en eso tiene que ver mucho su hija Alba Díaz. Y a nosotras no nos puede gustar más. ¿La razón? Que cada día nos deja looks casuals o más arreglados para poder copiárselos. Pero no solo eso, también recetas y mensajes importantes para querernos a nosotras misma, en la línea de su libro. Y hablando de su libro, este outfit nos lo ha dejado en la firma de libros que ha hecho en Sevilla y que ha sido todo un éxito. Pero si nos hemos fijado en algo, es en sus New Balance grises que se han convertido en su calzado favorito del momento, de lo más cómodo y fashion. Porque mientras Carmen Lomana no se quita sus sandalias doradas, Isabel Díaz Ayuso es fan de los vestidos de Vicky y Victoria Federica triunfa en las plazas de toros, Vicky Martín Berrocal es la jefaza de las New Balance con jeans y faldas vaqueras.

Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante toda la primavera como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva enseñando el calcetín.

Unas zapatillas New Balance que Vicky Martín Berrocal ha combinado con unos jeans anchos, camiseta blanca y una blazer de tweed azul marino con botones dorados. Y no nos puede encantar más.