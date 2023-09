El look más casual y en tendencia lo tiene Alba Díaz con pantalones cargo y chaqueta crop y es perfecto para festivales de otoño

Alba Díaz es toda una inspiración para muchas amantes de la moda y seguidoras de sus redes sociales que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, pues, en su mayoría, Alba Díaz siempre muestra looks muy casuales, sencillos y de estilo deportivo, como por ejemplo este look'total beige' que Alba Díaz lucía este invierno, compuesto por un pantalón cargo y camisa en el mismo tono que complementó con unas sneakers blanca y bolso camel. Ella es una gran amante de los pantalones cargo, al igual que su madre, quien hace unos meses también pudimos verla lucir unos pantalones cargo negros que Vicky Martín Berrocal lucía junto con una chupa de cuero negra y un top en rosa, siguiendo la tendencia más viral del momento, la tendencia 'barbiecore'. Ambas, madre e hija, tienen un estilo muy casual y en tendencia, sumándose a aquellas que van acorde a su estilo y gustos, como por ejemplo este vestido 'cut out' que Alba Díaz viralizó en tan solo unas horas, un vestido mini blanco de Zara perfecto para salir de fiesta con amigas una noche. De cara a la vuelta a la rutina, y ahora que los días son más cortos y corre brisa por la noche, Alba Díaz nos ha mostrado un look perfecto para este entretiempo compuesto por unos pantalones cargo desgastados, un top negro que podemos intuir que es un tank top y, como joya de la corona, una chaqueta crop en negra.

Alba Díazestá pasando unos días en A Coruña junto a sus amigas influencers en un festival que se celebra allí. Días de risas, amigas y conciertos, Alba Díaz se ha vestido para la ocasión. Si bien su compañera Anna Padilla escogía unos pantalones plateados, una bomber desgastada y un top blanco para ir al mismo festival que ella, Alba Díaz prefería los pantalones más virales de este invierno, los pantalones cargo. Ambos son looks perfectos para festivales de música durante estos meses, ya que están en tendencia y son muy cómodos. Sin embargo, Alba Díaz tiene un estilo más sencillo y ha preferido lucir este look en tonos neutros, ya que va más acorde a su estilo. Las chaquetas crop vienen pisando fuerte este otoño, y es que nuestras tiendas favoritas se han llenado de esta prenda, por lo que promete convertirse en la prenda estrella de muchos de nuestros looks y que, combinado con los pantalones cargo, conseguirás un look casual perfecto para el día a día. Alba Díaz ha culminado su lookdefestival de música con una gorra, uno de los accesorios predilectos para este tipo de eventos. Sin duda, un acierto absoluto.

Pantalón cargo algodón tiras, de Bershka (29,99 €)

Pantalón cargo Bershka

Los pantalones cargo volverán este otoño pisando fuerte, así que hazte con unos en el tono que más te guste para ir a la moda.