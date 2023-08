El vestido que mejor sienta y que todas las amantes de la moda querrán llevar este otoño lo tiene Vicky Martín Berrocal y es de Bershka

Los vestidos son un imprescindible en nuestro armario, y es que se trata de una pieza de fondo de armario que, dependiendo de cómo sea su diseño, podemos usar para un sinfín de ocasiones. Para ir a la oficina, los vestidos son una opción muy versátil y elegante, sobre todo durante los meses de verano, como por ejemplo este vestido midi de Sara Baceiredo de Parfois, una opción muy colorida y perfecta ya que en verano usamos colores más vibrantes y originales. Sin embargo, para una tarde de paseo por la ciudad, el vestido midi de Sassa de Osma en verde es todo lo que necesitamos porque es fresco, elegante, muy cómodo y, lo mejor, es tan elegante que todas las chicas amantes de la moda y de las firmas de moda españolas quedaron prendadas de él. Pero, durante los meses de verano, no podemos olvidar aquellos vestidos perfectos para los días de vacaciones en la playa, como este vestido de encaje de Carmen Lomana, en blanco y midi, creando un look de lo más en tendencia, sexy y muy arriesgado que deja entrever el bikini. La celebrity Vicky Martín Berrocal nos sorprendía ayer por la noche con un vestido ajustado beige, un look de lo más sencillo, elegante y cómodo para pasar una velada con amigos de vacaciones en la isla italiana de Cerdeña. Este vestido ajustado es de Bershka y, lo mejor es su precio, el cual no llega a los 30€, por lo que es un vestido económico que nos salvará en más de una ocasión.

Vicky Martín Berrocal es, efectivamente, una gran amante de los vestidos midi, y es que si hace unos días lucía un tipazo de escándalo con un vestido marrón midi y de escote 'cut out' de Zara, ayer volvía a deslumbrar con un vestido que podríamos llevar para múltiples situaciones, dependiendo de los accesorios que escojamos. ¿Cómo combinar un vestido ajustado y básico? La opción más recurrente y cómoda sería llevarlo con unas sandalias planas de estilo romana y un bolso tipo cesta de mimbre, ya que le aportará ese toque mediterráneo y casual al look pero, si queremos elevar un poco más el look, podemos combinarlo con unas sandalias de tacón de tiras o incluso con unas alpargatas de cuña en un color neutro, así como usar accesorios como un mini bolso tipo 'clutch' en un tono vibrante. En esta ocasión, Vicky Martín Berrocal ha optado por lucir un look muy minimalista y que la atención se centre en este vestido midi y ceñido, el cual hace efecto tipazo, ajustándose a la perfección al cuerpo.

Vestido midi tirante ancho ajustado, Bershka (29,99 €)

Vestido midi Bershka

Un vestido sencillo, cómodo y perfecto para el día a día.