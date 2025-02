Vicky Martín Berrocal nos enseña cómo elevar un look de básicos con vaqueros de Massimo Dutti y camiseta blanca

Vicky Martín Berrocal se ha vuelto a pasar el juego de los looks esta semana. Del pantalón de chándal gris, al vaquero perfecto. Si algo buscamos todas siempre son los jeans perfectos, y parece que Vicky Martín Berrocal con estos anchos que ese han convertido en uno de sus modelos favoritos. Unos jeans azul oscuro que necesitamos todas en nuestro armario y con el que las mujeres que mejor visten, van a hacer los mejores estilismos de la temporada. Y es que durante todo el verano, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos y añadir a nuestros looks diarios y ahora es toda una chica febrero con un estilismo perfecto para la bajada de temperaturas en Madrid. Y no solo por los jeans de Massimo Dutti, por combinarlos con una camiseta blanca y una gabardina clásica.

Porque Vicky Martín Berrocal nos ha enseñado a elevar un look básico de camiseta blanca y vaqueros con una gabardina y un pañuelo al cuello. Parece que la gabardina es la chaqueta estrella de la temporada. Especialmente en los días de lluvia. La Alta Costura 2025 se convierte, cada año, en el epicentro de la moda. Los looks que recorren el street style de las calles parisinas durante esta semana se convierten en la mejor inspiración y en la guía de tendencias más buscadas de la temporada. Y una de ellas parece que está clara, cuando hace mal tiempo, las expertas en moda sacan del armario sus gabardinas.

Un vaquero de Massimo Dutti con camiseta blanca, que Vicky Martín Berrocal ha elevado de la forma más chic, con la que perfectamente podría pasar por una mujer parisina.