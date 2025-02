Vicky Martín Berrocal se pasa el juego de los lookazos de noche con traje gris de firma madrileña y guantes largos de piel

Si los guantes de piel son el accesorio clave, y más glamuroso, de este invierno 2025, el look de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos este mes de febrero. Ya sea para ir de cena con amigos, a un evento o a la oficina. Porque sin duda, serás la más elegante. Puede que los guantes que veamos este invierno 2025 por las calles se reduzcan a los de siempre: de punto y, si acaso, de piel o sucedáneos. Sin embargo, no será porque las pasarelas no hayan intentado que adoptemos guantes mucho más espectaculares y atrevidos como ha hecho Vicky con estos de piel que ha combinado con traje gris oversize de raya diplomática.

De los guantes de ópera ultralargos a los modelos más inverosímiles (mini, sobredimensionados, transparentes o cuajados de cristales), los guantes se convierten esta temporada en el complemento por el que apuestan fuerte todas las marcas. Analizamos, a continuación, cuáles serán los guantes imprescindibles este otoño-invierno y cómo llevarlos. Y buen ejemplo de ello es Vicky Martín Berrocal con este lookazo con traje gris para una cena con amigos con el que definitivamente nos ha conquistado. Lady Di, Isabel II, Jackie Kennedy, Grace Kelly, Madonna, Amal Clooney, Lady Gaga, son algunas de la lista de celebrities e iconos de estilo de ayer y de hoy que han lucido guantes de ópera es tan larga como inspiradora.

Esta temporada firmas como Valentino, Balenciaga, Erdem, Givenchy o Richard Quinn los suben a la pasarela acompañando vestidos de noche a la altura de las circunstancias. Y ahora es Vicky Martín Berrocal la que los ha combinado con este traje. Blanam es la nueva firma madrileña de Ana M. Moreno, que ha recuperado la sastrería femenina más pura para convertir el traje de chaqueta y el esmoquin en el emblema de la elegancia depurada atemporal, y de esta firma madrileña es su maravilloso traje.