Olvídate del blanco: el traje rosa (y rebajado) de Tamara Falcó es el nuevo uniforme de oficina en julio

Hace tan solo unos días la marquesa de Griñón sorprendía a todos con un cambio de look pre-vacaciones: color más oscuro, con volumen y unos centímetros más corto. El resultado ha ido directo a las galerías de fotos de muchas españolas +40 que quieren empezar el verano con un aire renovado en su imagen. Para nosotras es un sí rotundo, como lo ha sido también el último descubrimiento de su colección para Pedro del Hierro. Un traje de dos piezas en color rosa empolvado que actualmente se encuentra rebajado a más del 60%. De momento está disponible en la mayoría de tallas, pero solo es cuestión de tiempo que estas empiecen a volar.

No es la primera vez que sentimos un flechazo instantáneo con las colecciones de la hija de Isabel Preysler para la firma de moda española, y ya te adelantamos que no va a ser la última. Esta temporada, Tamara ha apostado en muchas prendas por el rosa empolvado, desde vestidos de princesa a esta maravilla de traje, pasando por faldas de satén o blusas de aire rústico. Una oda al 'ballet-core' y las tendencias más femeninas del año, porque el verano 2025 no solo se viste de blanco, palabra de Tamara Falcó.

El look rebajado para ir a la oficina en verano con tanto estilo como Tamara Falcó

Cuando pensamos en elegir un estilismo acorde a las temperaturas del mes de julio y con estética formal o corporativa quizás la mente se nos quede en blanco, pero parece que Tamara Falcó ha dado con la solución perfecta a todos nuestros dilemas estilísticos. ¿La respuesta? Un conjunto de dos piezas compuesto por chaqueta estructurada y pantalones de corte recto, todo ello en un precioso tono rosa empolvado. Sin duda uno de los colores estrella del verano 2025.

Chaqueta traje, de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó (rebajada un 63% a 99 euros)

Chaqueta traje. Pedro del Hierro

Chaqueta estilo blazer con un pronunciado cuello solapa, cierre de botón a tono y corte estructurado en color rosa.

Pantalón de traje, de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó (rebajado un 62% a 65 euros)

Pantalón de traje. Pedro del Hierro

Pantalones con cinturilla a tono con la americana y diseño recto.

Tamara Falcó con look de Pedro del Hierro. @tamara_falco

Un estilismo que bien nos podría servir para ser la mejor vestida de la oficina en julio sin pasar demasiado calor como para deslumbrar en una noche de verano bajo las estrellas. Lo único que tendrías que cambiar y adaptar a la ocasión serían los accesorios, aunque siendo sinceras con un traje como este no son necesarios demasiados artificios. Si Tamara Falcó lo aprueba, ya tiene ganada la etiqueta de elegancia innata y con un precio tan rebajada, el deseo se multiplica. O no es cierto.