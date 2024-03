Con la llegada de la borrasca, Vicky Martín Berrocal no ha dudado en sacar su abrigo de leopardo por las calles de Madrid

¿Estamos congeladas? No os lo vamos a negar, estos cuatros grados con los que hemos amanecido después de estar hace una semana a casi treinta, no se llevan bien. Pero Vicky Martín Berrocal, que es la más lista de la clase, no ha dudado en sacar del armario su abrigo de leopardo para sobrellevar la llegada de la borrasca Nelson. Sigue la inestabilidad en plena Semana Santa con la llegada de Nelson, una extensa y profunda borrasca nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que dejará fuertes rachas de viento en los próximos días, además de precipitaciones en gran parte de España. Por eso, la diseñadora andaluza ha recuperado de su armario este abrigo de leopardo de pelo de Dolce&Gabanna que compró hace años en Nueva York, y que ahora no puede ser más tendencia. día llevar este conjunto de leopardo más tendencia con la máxima elegancia. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y ahora es Vicky Martín Berrocal la que lo hace con este abrigo de pelo de lo más calentito.

El estampado de leopardo ha vuelto pisando fuerte después de ser una de las grandes insignias de Dolce & Gabbana. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada se ha enfatizado en los outfits de día y de noche y Vicky Martín Berrocal lo demuestra con este abrigo de pelo por las calles de Madrid, ante la gran bajada de temperaturas que estamos viviendo. Un abrigo que ella ha combinado con unos vaqueros de Zara, de esos que no pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten, y que siempre serán tendencia eterna.

Hay un estampado que también permanece intacto en nuestro armario por más que pasen los años. Este es, sin lugar a dudas, el 'animal print' o, lo que es lo mismo, el estampado de leopardo. Y este outfit de Vicky Martín Berrocal lo deja claro.