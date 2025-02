Chándal gris + maxi abrigo de pelo: el look de Vicky Martín Berrocal en Gstaad que le queremos copiar

Vicky Martín Berrocal no para mientras graba el documental 'Las Berrocal', y a nosotras eso nos está dando la vida con sus looks. Tras volver de Marruecos, y de la peregrinación de El Rocío 2025, se ha vuelto a ir con su madre, su hermana, y su hija Alba Díaz, a Gstaad. Para irnos a la nieve solo necesitábamos este lookazo que se acaba de marcar Vicky Martín Berrocal que es perfecto para el frío máximo, de compras o a un 'afterwork' con amigas. Porque con este tiempo loco que tenemos en Madrid muchas ya no sabemos cómo vestirnos en este invierno lluvioso a días con frío de invierno, gris y lluviosos. Porque si hace unos meses habíamos sacado a pasear nuestros looks más invernales, de golpe volvió el invierno y ahora Vicky ha lucido con el abrigo de pelo más tendencia.

Vicky ha publicado en sus redes sociales varias imágenes de esta escapada invernal, dejando ver no solo la belleza del destino, sino también la emoción de su madre al cumplir un sueño que llevaba toda la vida esperando. “Mi madre está feliz. Es su primera vez en la nieve. Llevaba una vida queriendo ir a una estación de esquí”. Una nueva vivencia juntas en la que nos han dejado lookazos de 'après ski' para todas las edades. El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina. Si bien firmas como Shrimps o Saks Potts llevan varias temporadas firmando estos abrigos en multitud de versiones (con estampado de cuadros en el caso de la primera o en colores brillantes, en el de la segunda), este otoño-invierno 2023 es posible encontrar versiones asequibles para poder copia a Vicky Martín Berrocalcon este look con chándal gris.

Un abrigo de pelo cortito del estilo al que llevó Lady Di en 1981 en la Royal Opera de Londres, un modelo de pelo blanco que cubría hasta las caderas pero este e su versión más maxi. Ella solía usar estas prendas tan elegantes con vestidos de noche, sobre todo con el mítico 'little black dress', medias y stilettos, añadiendo sus joyas con las que dar ese toque final y sofisticado a todos sus looks.