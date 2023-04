Vicky Martín Berrocal tiene la blazer blanca todoterreno que usarás para todo tipo de eventos

La diseñadora Vicky Martín Berrocal no para de sorprendernos con cada look que saca en su perfil de Instagram, y no es para menos. Con un estilo de lo más casual y elegante, la celebrity nos ha conquistado en numerosas ocasiones al llevar prendas de lo más en tendencia, como el pantalón cargo -la prenda estrella de esta temporada- junto con un bañador negro y camisa oversize de lino, prendas de lo más básicas de fondo de armario y que están a la moda actualmente. Se trata del mismo bañador en negro de Vicky Martín Berrocal que lució espectacular durante sus vacaciones en Miami y que fue el centro de todas las miradas, y es que la nueva colección de bikinis y bañadores de esta temporada son de lo más elegantes, versátiles y atemporales. Ella, que siempre luce perfecta allá donde va, hace poco la vimos con un espectacular el vestido de crochet dorado más en tendencia esta temporada que estiliza y además, es cómodo y versátil, pues puedes usarlo tanto para la playa, como hizo ella, como para ocasiones más especiales, usando unas sandalias de tacón, por ejemplo.

Sea como sea, para una noche de cena con amigas, Vicky Martín Berrocal ha optado por lucir la prenda más versátil, elegante y sofisticada que toda amante de la moda debe tener en su armario: la blazer blanca. Quizá esta opción, dado su tono más cálido, es perfecta para los meses de primavera y verano y, en tono negro, para el invierno. Se declara amante de ellas y no es para menos, como ya nos demostró hace unos meses Carmen Lomana con su blazer blanca de corte más clásico que usó para una entrevista, combinándola con un 'total look' en negro. La diseñadora, para esta ocasión, ha preferido llevarla con pantalones vaqueros y una camiseta básica en negro, creando así un outfit de lo más sencillo y elegante.

Vicky Martín Berrocal con blazer blanca @vickymartinberrocal

Blazer blanca, de Zara (49,95€)

Blazer blanca Zara

Hazte con una blazer blanca para usarlas en todo tipo de ocasiones, pues se convertirá en esa prenda estrella de nuestro armario.