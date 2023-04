Vicky Martín Berrocal se pasa el juego con el vestido 'efecto tipazo' de la marca de Kim Kardashian que ella lleva con zapatillas New Balance

Que Vicky Martín Berrocal está en su mejor lo sabemos todas, no solo por la tercera edición de su libro, si no porque se siente cómoda con su físico, y eso se nota. Ya no es solo cuestión de belleza, si no de actitud, y eso a la diseñadora andaluza le sobra y nos lo ha vuelto a demostrar con su último look desde Miami. Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento, de eso no hay duda. 50 años y fabulosa, y para muestra de ello es las fotografías que nos sigue dejando de su viaje a Bahamas y a Miami junto a su hija Alba Díaz, que está claro que es su mejor fotógrafa. Ayer avisaba Vicky Martín Berrocal en su cuenta de Instagram, iba a subir una foto que nunca había subido, y la verdad es que sí. Porque la diseñadora andaluza siempre había posado en bañador sentada o tumbada, pero no recordamos haberla visto así, posando de pie. Pero está claro que esta es la mejor respuesta que puede hacer Vicky a los haters, como los del otro día que subió otra foto en bañador y se metieron con su físico. Vicky Martín Berrocal está feliz, con la tercera edición ya de su libro y nadie va a hacer que deje de creer en si misma y se quiera. Y si Aitana y Amelia Bono nos siguen dejando looks de sus vacaciones, ella no podía ser menos.

Y esta vez, Vicky Martín Berrocal nos ha enamorado con el vestido de 'efecto tipazo' de Skims, la marca de Kim Kardashian, de la que hasta Rosalía ha sido imagen. Kim también se lanzó a crear una marca de ropa, aunque un poco diferente a lo que estamos acostumbradas. Hablamos de Skims, la marca de ropa interior moldeadora que la empresaria creó hace tres años. El catálogo de la firma ha ido ampliándose sin parar, creando prendas como las fajas moldeadoras o las prendas de baño. Pero, si hay un producto que ha dado que hablar es el vestido de Skims, que lleva meses siendo viral en todas las redes y Vicky Martín Berrocal se lo ha comprado en Miami y no ha tardado en estrenarlo con sus zapatillas New Balance favoritas.

Soft lounge long sleeve dress, de Skims (102 euros)

Vestido punto. Skims

Estos vestidos presumen de hacer una figura increíble y de estar diseñados para favorecer a todos los tipos de cuerpo. Muchos han agradecido que sus tallas sean variadas (los encontramos desde la XXS hasta la 4XL) y que la empresaria haya incluido modelos con todo tipo de cuerpos en su página web. "Solutions For Every Body" (soluciones para todos los cuerpos) es el lema de la marca.