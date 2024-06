Vicky Martín Berrocal tiene el vestido de efecto tipazo que no dejaremos de usar cada fin de semana

Vicky Martín Berrocallo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un vestido que nos ha dejado sin palabras. Se trata de un vestido de corte cut out, uno de los más especiales y en tendencia que no dejamos de usar la temporada pasada. Este verano, parece que vuelve pisando fuerte, y es que se trata de un estilo que, además de ser muy sexy, estiliza, al dejar entrever ciertas partes del cuerpo. La celebritie e influencer, que es una gran amante de los vestidos ajustados en los meses de primavera y verano, volvía a sacar del armario su vestido favorito por excelencia. Esta pieza, que es de la temporada pasada de Zara, lo llevaron todas las amantes de la moda durante los meses más calurosos del verano. Y no es para menos. Ella lo ha llevado con unas sandalias de tacón doradas y joyas en la misma tonalidad. Sin embargo, este mismo vestido podemos llevarlo con alpargatas de cuña para hacerlo un tanto más informal. Sea como sea, este vestido promete convertirse en tu mejor aliado en esas cenas de verano en un lugar de ensueño, ya sea la playa o la ciudad. Además, al estar fruncido en la parte del vientre, crea un efecto visual de vientre plano y favorece a todo tipo de cuerpos, haciendo un tipazo.

Vicky Martín Berrocal tiene un estilo inconfundible, muy elegante, atrevido y muy en tendencia, pues se suma a todas aquellas que van acorde a su personalidad. Por ejemplo, hace unos días nos dejaba boquiabiertos con las prendas de Zara de pantalón y camisa, creando un conjunto pijamero que Vicky Martín Berrocal lucía para pasar una tarde con su hija, Alba Díaz, pues este tipo de conjuntos de estilo 'pijamero' viene pisando muy fuerte este verano. Sin embargo, también es una gran amante de las piezas básicas de fondo de armario, como por ejemplo la camisa blanca que Vicky Martín berrocal lucía junto a unos vaqueros desgastados, creando una combinación de lo más acertada, sencilla y muy clásica. Sin lugar a dudas, si tenemos que tener a una refernete a la hora de vestir, nos quedamos con Vicky Martín Berrocal y sus numerosos looks de ensueño que nos muestra a través de sus redes sociales.

Vestido midi rústico asimétrico, de Bershka (29,99 euros)

Un vestido que podemos llevar para un sinfín de ocasiones, este se convertirá en tu mejor aliado durante estos meses de verano.