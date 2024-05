La blusa de marca catalana (y romántica) de Vicky Martín Berrocal es la que eleva un look con vaqueros en primavera

Vicky Martín Berrocal es toda la inspiración que necesitamos para este fin de semana de inicio de junio, un look romántico con vaqueros. Y teniendo en cuenta su estilazo, y que estamos hablando de una de las mujeres mejor vestidas de España, solo hemos podido fijarnos en su look. Porque si el fin de semana nos hizo necesitar una gabardina de cuero en su escapada romántica a Roma, ahora ya desde la capital, nos ha hecho elegir nuestro primer estilismo para empezar la primavera. Porque solo quedan 20 días para que arranque el verano y nosotras ya sabemos que la queremos empezar con el look de Vicky Martín Berrocal, y con el de su hermana Rocío. Y es que las dos han combinado vaqueros rectos con prendas blancas para aportar luz, elegancia y estilo a estos outfits. Además, le ha dado el toque más tendencia con un cinturón de cordón que no vamos a dejar de ver en los próximos meses.

Si algo buscamos todas siempre son los jeans perfectos, y parece que Vicky Martín Berrocal con estos anchos que ese han convertido en uno de sus modelos favoritos. Unos jeans azul oscuro que necesitamos todas en nuestro armario y con el que las mujeres que mejor visten, van a hacer los mejores estilismos de la temporada. Y es que durante todo el verano, Vicky Martín Berrocal, nos ha dejado a diario los mejores estilismos para inspirarnos y añadir a nuestra maleta de vacaciones, y ahora es toda una chica septiembre con un estilismo perfecto para la subida de temperaturas en Madrid y es un estilismo de marca catalana. Pero la de Berrocal, de la firma barcelonesa The Label Edition, es una auténtica inversión de moda por su estilo, por su filosofía y por lo bien que queda.

Un estilismo de Vicky Martín Berrocal para copiarle este mismo fin de semana con vaqueros anchos y blusa blanca romántica.