Solo queremos llevar la tendencia ‘cowgirl’ esta primavera si es en modo diva como Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha dejado la Feria de Abril 2024 para vestirse de 'cowgirl' en la celebración del 60 cumpleaños por todo lo alto de un amigo. La era country ha comenzado definitivamente para Beyoncé. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, al que la periodista ya está escuchado en bucle. Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste. Si hace unas semanas era Sara Carbonero la que se apuntaba a esta estética, ahora es Vicky Martín Berrocal para celebrar el cumpleaños de su amigo, y a nosotras no nos puede gustar más el outfit que se ha marcado. Esta tendencia perfecta para entretiempo acumula más de 37 millones de visitas en TikTok y se trata concretamente de la mezcla de dos códigos estéticos casi opuestos que, sin embargo, funcionan a la perfección juntos.

Por otro, la fiebre western, que lleva presente aún más tiempo a través de botas cowboy o sombreros de vaquero, y este look de Vicky Martín Berrocal lo tiene todo. Lo hemos visto en Copenhague y también ahora en la Semana de la Moda de Milán, la tendencia inspirada en el oeste pisa con fuerza. Y no solo hablamos de los clásicos botines estilo cowboy -bastante integrados ya en nuestro armario- sino de otras prendas y accesorios asociadas al género country. En cambio, el estilismo de Vicky nos parece de lo más glamuroso para añadir esta estética, tan en tendencia, a nuestros looks de primavera. Una de las formas más sencillas de seguir la estética cowgirl es simplemente cambiando tu clásico sombrero por uno de alas curvas o unas botas cowboy, pero la diseñadora anndaluza le ha dado un toque muy fashion y de elo más favorecedor. Vicky ha combinado una falda de ante marrón con una camisa negra anudada a la cintura, sombrero negro de ala muy ancha de ante, y complementos en dorado. Sin olvidarnos, de unas buenas botas negras.

Un estilismo de lo más glamuroso para unirnos a la tendencia 'cowgirl' sin parecer que vamos disfrazadas de vaqueras. Porque ya sabemos que Vicky Martín Berrocal, sigue las tendencias al máximo para plasmarla en su firma y también en sus estilismos que nos comparte en su cuenta de Instagram.