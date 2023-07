La tendencia 'Sirenita' inunda Zara y vas a flipar cuando veas estas sandalias con tacón concha

Nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti ya están lanzando pequeñas pinceladas de la nueva colección que está a la vuelta de la esquina. Puede que ya te hayas hecho con todas las prendas de rebajas y necesites renovar un tanto tu armario con prendas diferentes que sigan la tendencia que promete convertirse en un imprescindible este verano e invierno. Si eres una gran amante del estilo 'Old Money', puede que ya tengas en tu armario las faldas midi satinadas más elegantes, así como las camisas oversize, los tank tops e incluso las sandalias planas que no has parado de usar todo estos meses. Pues bien, esta no es la única tendencia que se ha hecho viral este verano, y es que el estilo 'MermaidCore' o 'Sirenita' se ha hecho con todas las prendas y accesorios de nuestras tiendas favoritas y con las que podemos crear looks de lo más veraniego, fresco y muy original. ¿Qué prendas siguen esta tendencia? Desde los tops de red como este de Amelia Bono hasta el vestido de estilo sirena que llevó Anna Padilla hace unas semanas en verde agua que culminó con unos pendientes de estrella de mar. Los accesorios de este estilo están arrasando en todos los escaparates y es que se trata de una tendencia muy novedosa y diferente propio de la época estival. Pero, quizá lo que nos faltaba por ver en cuanto a esta tendencia era el calzado, algo que Zara ya ha solucionado al incluir en su nueva colección unas sandalias que es producto de un híbrido entre ambas tendencias: unas sandalias minimalistas de tiras cuyo tacón es una concha de mar transparente.

Se trata de dos modelos de sandalias, una metalizada, que podríamos usar para ocasiones más especiales como eventos de noche o una boda, si consideramos que el look de invitada sigue la misma sintonía, y otras sandalias en tono nude de piel, una opción que podríamos llevar en nuestro día a día o eventos de tarde junto con unas bermudas y una camisa básica, ya que los tacones se llevarán todo el protagonismo. ¿Todavía no sabes cómo combinar este tipo de sandalias? Como hemos mencionado, lo ideal sería que te centres en prendas básicas en tonos neutros, sin estampados ni grandes volúmenes, pues conseguirás que el look quede muy recargado y no se vea elegante. Opta siempre por prendas como jeans, pantalones de pinza o faldas midi, pues son prendas muy sencillas que todas tenemos en nuestro armario y que, junto con las sandalias, hará un efecto óptico de piernas más largas y, lo mejor, puedes llevarlo para cualquier ocasión. En cuanto a partes de arriba, combínalo con un tank top si tu estilo es más relajado y casual o con una camisa si optas por un look mucho más elegante. Sea como sea, estas sandalias de Zara prometen convertirse en un imprescindible entre todas las amantes de la moda, convirtiéndose en ese accesorio atemporal y básico que tendrá un hueco en nuestro armario una larga temporada.

Sandalia metalizada tacón concha, de Zara (69,95€)

Sandalia metalizada tacón concha Zara

Sandalia piel tacón concha, de Zara (69,95€)

Sandalia piel tacón concha Zara

Sin duda, se trata de un calzado de lo más en tendencia, básico y perfecto para las noches de verano.