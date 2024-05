Alba Díaz toma prestada esta camisa del armario de Vicky Martín Berrocal que combina con sandalias planas de lujo

Sabemos que Alba Díaz tiene muy buena relación con su madre hasta el punto de compartir armario de ella. ¿Existe una mejor sensación? Claramente no. Es por ello que madre e hija tienen en común un estilo personal y característico en la mayoría de las ocasiones. Pues bien, mientras que Vicky Martín Berrocal se ha ido de escapada romántica con Enrique de Solís (y callando rumores sobre crisis), Alba Díaz también ha compartido momentos con su pareja Marcos Terrones por las calles de Madrid. Eso sí, la celebridad ha demostrado cómo vestir cómoda y favorecedora en un mismo look para pasar un día relajante de domingo. Estamos hablando de los pantalones parachute más en tendencia y cañeros del momento que ha combinado con una camisa básica blanca que estamos seguros de que ha tomado prestada del armario de su madre. Porque si existe una prenda simple y necesaria en el estilismo de Vicky Martín Berrocal son las camisas clásicas. Aunque podamos confirmar que Alba Díaz hace recurso de piezas de fondo de armario, es cierto que las utiliza de una manera específica para obtener una estética rompedora. Y es que ha conseguido hacer distintivo este outfit con una gorra con visera y un bolso mini en fucsia. No obstante, la joya de la corona se la lleva las sandalias planas de lujo: el modelo 'Oran', de Hermès, en blanco.

Ya no sabemos cómo vestir en primavera. Es por ello que tanto las influencers como las celebridades están siendo toda una fuente de inspiración para vestir en todo tipo de ocasiones. Sin ir más lejos, nos ayudan en cuanto a nuestros looksde invitada, nos hacen una guía para vestir en la oficina o para la asistencia a los próximos festivales de música. Desde el vestido al estilo 'Bridgerton' que Rocío Osorno se ha llevado a Londres (y que es perfecto para cualquier invitada) hasta los vaqueros rectos que Sara Carbonero combina con top de tirantes. Obviamente, Alba Díaz se ha sumado a estas ideas en las que cogemos referencias a la hora de vestir. El combo de camisa clásica con pantalones parachute nos sirve tanto para nuestro primer look de oficina de la semana como para una tarde ajetreada de recados. Asimismo, nos ha vuelto a dar una lección de moda que tiene que ver con los accesorios: son la clave del éxito de cualquier estilismo.

Alba Díaz. Gtres

