Alba Díaz es nuestra Hailey Bieber particular con esta melena 'bob' tan en tendencia que ya lleva su madre

De tal palo tal astilla, y ahora Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal no solo comparten sus estilismos de altura, si no también, corte de pelo. Y es que si Vicky era la que nos sorprendía hace unos días cortándose la melena por primera vez en 50 años, ahora es su hija Alba la que se ha marcado un Hailey Bieber, volviendo a su melena corta que ha sorprendido hasta a su madre como hemos podido ver en un vídeo de lo más gracioso en TikTok. Es cierto que ambas han dejado atrás sus largas melenas pero la referencia de Alba ha sido una completamente diferente y se nota en el tipo de corte. El bob, en todas sus versiones, va a ser lo más pedido en las peluquerías este año y Hailey Bieber fue una de las primeras en hacerlo. Lo mejor de este corte de pelo es la comodidad que proporciona, por las mañanas no hay que pensar en nada más que en arreglarlo y darle un poco de volumen con un texturizador. Además, es un estilismo que queda bien tanto si llevas la melena lisa como si te haces unas ondas. Y Alba Díaz como buena fan de Hailey, también ha cortado por lo sano.

El nuevo corte de pelo de Alba Díaz es el 'bob carré', que favorece mucho a los rostros cuadrados o con forma de corazón. Se trata de un corte que, como el propio nombre indica, es angular y cuadrado. Se caracteriza por ser un corte muy simétrico y aún más, cómo lo estiliza Hailey, que ha optado por la raya a un lado y hacerse ondas sencillas para darle más volumen. De momento a Alba se lo hemos visto con la raya en medio y extra liso.

Alba Díaz con su nuevo corte de pelo. @albadiazmartin

Un corte de pelo que no tenemos dudas de que va a ser uno de los más pedido en las peluquerías este septiembre, para ese cambio de look que todas necesitamos para volver a la rutina.