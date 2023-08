Solo Vicky Martín Berrocal con su estilazo puede hacer que unos shorts denim de Bershka sean elegantes hasta en la playa

Vicky Martín Berrocal se está llevando el título de la reina del verano por sus estilismos. No hay día que pase que la diseñadora andaluza no nos deje unos de sus looks, todos pura inspiración para poder copiar en nuestra maleta de vacaciones si aún nos tenemos que escapar en este mes de agosto. Porque hace unas semanas que Vicky Martín Berrocal se puso shorts vaqueros por primera vez en 50 años, y ahora no se los quita. Y nos acaba de demostrar que unos shorts vaqueros también pueden ser elegantes hasta para ir un chiringuito de la playa en Ibiza a comer. "Es la primera vez que me hago una foto de espalda. Mis inseguridades, el miedo al qué dirán o simplemente a no ser perfecta me han limitado toda mi vida. He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua, eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire", publicaba Vicky hace unos días, y ahora ya se ha vuelto completamente fan de los shorts.

Unos shorts vaqueros de Bershkaque como decíamos Vicky Martín Berrocal ha hecho elegantes combinados con una blanca oversize de Juan Avellaneda, solo abrochada en dos botones del centro para darle ese toque más veraniego. Porque si ayer volvía a posar con un caftán precioso o un vestido boho con cut out, hoy ha recuperado sus shorts denim con rotos que se han convertido en su pantalón de confianza del verano.

Además, sandalias planas de estilo Hermès y un maxi bolso de tela de estilo shopper de Dior. Un look de lo más elegante para un día de chiringuito por las playas de Ibiza. Por eso ahora entendemos la gran maleta que se llevó al viaje.