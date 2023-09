Victoria Federica se va al concierto de Rauw Alejandro con el look más pijo (y sexy) con falda de Zara

Después de celebrar su 23 cumpleaños y de su viaje a París, Victoria Federica se fue anoche a disfrutar del concierto de Rauw Alejandro en Madrid. Con un oda al reggaeton y su evolución, el puertorriqueño Rauw Alejandro ha llevado al WiZink Center de Madrid a su planeta del 'perreo' en la noche de este domingo, en la que ha logrado colgar el cartel de 'sold out' con más de 14.000 asistentes, según la organización. Y entre todos los famosos que no se han querido perder este 'Saturno World Tour', estaba Victoria Federica que hasta se ha hecho una foto con él. Pero como de costumbre, nosotras nos hemos fijado en el look de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Un estilismo de Zara al más puro estilo 'Milipili', después de los outfits más otoñales y elegantes que nos había dejado en los últimos días con trajes de rayas.

Para irse de concierto, Victoria Federica ha optado por un look muy pijo pero también sexy con algunas de las prendas más en tendencia esta temporada: las capas y las faldas de tablas. Aunque vuelven con cierta asiduidad a la moda, las capas regresan ahora más fuertes que nunca, convirtiéndose en la perfecta prenda de abrigo para looks formales y de invitada, y ahora también los looks más casual como el de Vic con una capa de Zara que ya le habíamos visto en verano. Las capas de punto de Zara conquistarán todos los armarios de moda, y Victoria Federica nos lo ha dejado claro con la falda de tablas que podría llevar Serena en Gossip Girl.

Victoria Federica con Rauw Alejandro. @vicmabor

Un estilismo de lo más en tendencia que Victoria Federica ha lucido en el concierto de Rauw Alejandro. Capa finita de Zara a un hombro, muy de chicas cayetenas de Madrid, body negro con escote en 'V' de lo más sexy, falda de tablas marrón, cinturón grande bien en tendencia y las botas cowboy negras que no pueden faltar ninguna temporada en nuestro armario, ni en festivales y conciertos.