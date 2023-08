Paola, hermana de Rauw Alejandro, lanza una polémica "indirecta" a Rosalía: "Quien brinca de cama en cama ilusionando corazones, se corrompe el alma"

Hoy se cumple un mes de una de las noticias del verano. El pasado 25 de julio saltaban todas las alarmas sobre una posible separación de Rosalía y Rauw Alejandro, una de las parejas más consolidadas del panorama nacional e internacional. Los artistas, tres meses después de anunciar su compromiso, rompían su noviazgo. La ruptura coincidía con el final de la gira "Motomami" de la cantante catalana en París y era la propia Rosalía quien daba pinceladas de lo ocurrido con el puertorriqueño en su última publicación de Instagram. Después de todo el revuelo mediático, Rauw Alejandro daba un paso al frente y confirmaba la noticia en sus redes sociales, desvelando que hacía un tiempo que ya no estaban juntos.

El artista, semanas después, lanzó una canción dedicada a Rosalía y pillaba a toda la opinión pública ( incluyendo a la catalana) desprevenida. Tras esto, tomó una drástica decisión y borró todas sus publicaciones de "Instagram". Además, eliminó a todas las cuentas que seguía, dando unfollow a la artista catalana. Y ahora, coincidiendo con el inicio de la gira europea, la hermana de Rauw Alejandro lanzaba en su red social un mensaje que ha generado mucho alboroto y que podría interpretarse como un dardo envenenado a la que fue su cuñada, Rosalía.

Story de Paola, hermana de Rauw Alejandro Instagram

"Hoy día a muchos no les gusta que cojan su corazón, lo enamore y lo ilusionen. Por favor, no hagan lo mismo a los demás, muchos andan jugando al papel de enamorados, pero realmente lo que no quieren es aceptar la falta de necesidad de afecto y atención que tienen", comenzaba diciendo el escrito de Paola. "Quien brinca de cama en cama e ilusiona corazones, se corrompe el alma y corrompe el alma de otros. Es una de las cosas más horribles que existe, jugar con los sentimientos genuinos de otras personas", continuaba. Para terminar, señalaba: "Acepta tu necesidad de afecto y atención, puede que estés dañando el corazón de otros. No uses a nadie como curita o como centro de rehabilitación".

Aunque Paola no ha querido pronunciarse si iba dedicado o no a la exnovia de su hermano, lo cierto es que el mensaje ha generado un huracán mediático y muchos apuntan a que es una indirecta clarísima a Rosalía. Se desconoce como es la relación actual entre ambas desde que Rauw Alejandro y la artista tomaron caminos separados, pero lo cierto es que ambas continúan siguiéndose en "Instagram".