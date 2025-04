Victoria Federica tiene claro que en tu maleta de Semana Santa no puede faltar una camiseta de rayas como las que adoran las parisinas

Hoy es Domingo de Ramos, lo que significa que muchos españoles y españolas ya están de vacaciones disfrutando de unos días de paz y tranquilidad con motivo de la Semana Santa. Eso es justo lo que está haciendo la hija de la Infanta Elena en el sur de España, disfrutar de unos días con amigas en los que habrá mucha playa buena comida. Como buenas cazatendencias que somos, ¿dónde crees que han ido nuestros ojos al ver los stories de nuestra royal más fashion? Bingo, a una de las prendas favoritas de las francesas en primavera.

El idilio de Victoria Federica con la cultura francesa viene de lejos, por lo que no nos ha extrañado ni un poquito ver que en su maleta de Semana Santa haya incluido este básico tan atemporal y con aires parisinos. Las camisetas de manga larga con estampado de rayas son el comodín perfecto para el entretiempo, ya sea para un día en la oficina como un look más casual como en el caso de la sobrina de la Reina Letizia.

La camiseta de rayas que no puede faltar en tu maleta de Semana Santa, palabra de Victoria Federica

El estampado marinero es uno de esos clásicos que nunca fallan. Coco Chanel fue una de las primeras en incluirlo en el armario femenino, y desde entonces ha pasado a formar parte del esencia estilística de las parisinas más elegantes. Jeanne Damas, Sabina Socol o incluso Caroline de Maigret lo han llevado una y otra vez con vaqueros rectos y bailarinas, demostrando que la sencillez bien llevada es sinónimo de sofisticación. Y ahora, Victoria Federica recoge ese testigo y lo adapta a su propio universo fashion con una camiseta de rayas en clave sporty firmada por Lacoste, perfecta para esos días en los que prima la comodidad sin renunciar al estilo.

En su última escapada al sur de España, la royal ha compartido un momento relajado junto a su inseparable Rocío Laffón luciendo una camiseta blanca de rayas negras y marrones de inspiración navy, un básico que todas deberíamos incluir en la maleta esta Semana Santa. La elección de esta prenda no es para nada casual: es fresca, favorecedora, fácil de combinar y perfecta para sobrevivir a cualquier plan de vacaciones, ya sea una comida al sol, una tarde de paseo por el puerto o incluso un aperitivo improvisado con amigas.

Victoria Federica con camiseta de rayas en Semana Santa. @vicmabor

Si algo caracteriza a Vic es su habilidad para entrelazar las tendencias con su propio estilo relajado y chic, demostrando una vez más que no hace falta complicarse para acertar. Bastan unos vaqueros, unas zapatillas todoterreno y una camiseta de rayas para construir un look digno de inspiración. Así que ya lo sabes: si estás preparando tu escapada de Semana Santa, no te olvides de meter en tu maleta una camiseta de rayas. Si las francesas llevan décadas confiando en ella cada primavera, y Victoria Federica la elige para sus vacaciones, por algo será.