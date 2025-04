Victoria Federica disfruta de la Semana Santa en Cádiz con sudadera de firma española y vaqueros anchos bailando en Tik Tok

Mientras su abuela, la Reina Sofía, estaba presidiendo anoche un concierto en Mallorca, y ya camino de Sevilla, Victoria Federica está disfruta del sur en la casa de su amiga Rocío Laffón en Sanlúcar de Barrameda. En su última escapada al sur de España, la royal ha compartido un momento relajado junto a su inseparable amiga. Si el sábado la veíamos luciendo una camiseta blanca de rayas negras y marrones de inspiración navy, un básico que todas deberíamos incluir en la maleta esta Semana Santa. La elección de esta prenda no es para nada casual: es fresca, favorecedora, fácil de combinar y perfecta para sobrevivir a cualquier plan de vacaciones, ya sea una comida al sol, una tarde de paseo por el puerto o incluso un aperitivo improvisado con amigas. Ahora lo hace con esta sudadera de firma española y vaqueros anchos.

Todo en un TikTok de Rocío, donde queda claro quién es la amiga calurosa, y quién la friolera. Los 33 colaboran con una de las grandes diseñadoras españolas del momento, Ynés Suelves, fundadora de la marca, para el desarrollo conjunto de esta línea de sudaderas, con una producción muy limitada. Una sudadera marrón que ya habíamos visto lucir a Victoria Federica en febrero, y que ahora ha metido en su maleta de vacaciones a Cádiz.

El look casual de Semana Santa de Victoria Federica

Estas sudaderas son "de colección", pues son casi como piezas de arte. Cada una de ellas está numerada, y es tan especial que sólo se han producido 33 unidades (para ellas, para ellos y también para niños, es decir, el total es de 99 prendas). El número hace evidentemente referencia al restaurante madrileño. Estas prendas combinan la icónica rosa de la firma de moda Ynésuelves con el popular logo de Los 33 como luce Victoria Federica en su cuenta de Instagram y TikTok.

Unas sudaderas que cuestan 220 euros, y están disponibles en color marrón y blanco, aunque Victoria ha optado por la de color marrón de la temporada. Si algo caracteriza a Vic es su habilidad para entrelazar las tendencias con su propio estilo relajado y chic, demostrando una vez más que no hace falta complicarse para acertar. Bastan unos vaqueros, unas zapatillas todoterreno y una camiseta de rayas para construir un look digno de inspiración. Así que ya lo sabes: si estás preparando tu escapada de Semana Santa, no te olvides de meter en tu maleta una camiseta de rayas. Si las francesas llevan décadas confiando en ella cada primavera, y Victoria Federica la elige para sus vacaciones, por algo será.