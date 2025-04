Victoria Federica se suma a la tendencia más bohemia con cazadora de efecto ante y vaqueros anchos

Victoria Federica se está convirtiendo en toda nuestra referente en cuanto a la moda de primavera-verano 2025. El viernes estábamos hablando del regreso del accesorio de pelo más saciado de nuestra infancia (o adolescencia), como es la diadema básica. Todo un esencial que se está haciendo común entre las royals, como la Reina Letizia con diseños más elegantes o delicados, o Kate Middleton de efecto terciopelo para los actos oficiales. Ahora, ha sido la hija de la Infanta Elena quien se ha unido a esta tendencia en el cumpleaños de Lola Lolita, pero previamente ya lo había hecho en un desfile en París. Ahora, hemos descubierto una nueva obsesión en su fondo de armario.

Con el cambio de temperaturas ya no sabemos cómo vestir en primavera, puesto que en un momento hace calor, pero a los minutos puede caer una borrasca como la de estos días. Es por ello que la técnica a capas es la mejor solución ante ello y la que nos ayuda a olvidar las preocupaciones a la hora de escoger nuestro look. Sobre todo, las chaquetas de entretiempo son nuestro mayor aliado, como las gabardinas, las chaquetas denim o, sobre todo, las cazadoras de efecto ante. Y decimos 'sobre todo' porque se trata de uno de los imprescindibles que tienen cabida dentro de esta temporada, según las tendencias que hemos observado durante la Semana de la Moda.

La cazadora de efecto ante de Victoria Federica es perfecta para esta primavera

Dentro del estilo bohemio que tan de moda está en estos momentos encontramos un sinfín de piezas que arrasarán en los próximos meses: vaqueros campana, cinturones con hebillas grandes, faldas de vuelo, botas cowboy o las mismísimas chaquetas de efecto ante. Llevan in en nuestro vestidor desde otoño del 2024 y ahora tenemos la oportunidad de volver a presumir de ellas, como acaba de hacer Victoria Federica. Siendo fiel a su estilo, la monarca no ha dudado en asistir al aniversario de su amiga y compañera de El Desafío con un look casual, cómodo y fashionista. Ha combinado la chaqueta de efecto ante en marrón con top en gris con cierre de cremallera delantero junto con vaqueros anchos al tono que más adora la generación Z. Ha completado el estilismo con botas de tacón en negro y diadema al tono.

Victoria Federica en el cumpleaños de Lola Lolita. @lolalolita

Victoria Federica ha vuelto a demostrarnos que los básicos de fondo de armario son esenciales para crear looks versátiles, bonitos y favorecedores.