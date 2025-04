Victoria Federica se va al cumpleaños de Lola Lolita con el accesorio de pelo favorito de nuestra infancia

Tanto las editoras de moda como Victoria Federica tenemos más que claro que la moda es cíclica. Y es que solamente le ha hecho falta mostrarnos un accesorio de pelo en una de sus últimas Instagram Stories para viajar al pasado, exactamente a nuestra infancia. De la misma manera que (ya sean deseados o no) los vaqueros pitillo han vuelto a nuestro fondo de armario, las diademas también inundarán los estilismos de la temporada primavera-verano 2025. Una tendencia que vuelve con más fuerza que nunca prometiendo fashion y originalidad.

Lola Lolita ha celebrado su 23 cumpleaños esta noche de viernes con su círculo de amigos. Sin ninguna duda, se trata de una de las fiestas de aniversario de influencers más relevantes en la que se reencuentran varios profesionales del sector, como también suele hacer Dulceida junto con una temática y código de vestimenta. Ahora bien, no nos extraña en absoluto que Victoria Federica sea una de las invitadas a esta celebración, puesto que su participación conjunta en El Desafío ha sido el resultado de una amistad bonita y real. De hecho, en más de una ocasión hemos visto a ambas disfrutar de distintos planes en los que se transmitía una química evidente, por lo que estamos seguras de que es el comienzo de una relación de amistad duradera.

El look de Victoria Federica en el 23 cumpleaños de Lola Lolita

Victoria Federica no ha dudado en asistir al cumpleaños de Lola Lolita siendo fiel a su estilo, con el que nos tiene conquistadas a todas las editoras de moda. Sabemos que es una aclamada de las prendas básicas y atemporales de fondo de armario que protagonizan colores neutros y fáciles de combinar. Y esta vez no ha sido para menos por lo que hemos podido comprobar a través de las últimas fotografías que ha publicado en sus redes sociales. Ahora bien, nuestra atención se ha ido dirigida al accesorio de pelo que tanto las nostálgicas de los 2000 como las más modernas volverán a utilizar esta primavera. Exactamente estamos hablando de la diadema sencilla y exenta de detalles que es imprescindible para dar un giro de 180 grados a cualquier look.

No cabe duda de que han regresado todo tipo de diademas, desde las más glamurosas o elegantes (como suele llevar la Reina Letizia) hasta las más básicas perfectas para los estilismos casuales, como la que ha llevado Victoria Federica en el cumpleaños de Lola Lolita.

Victoria Federica en el cumpleaños de Lola Lolita. @vicmabor

Sin ninguna duda, se trata de un imprescindible que desearás tener para aquellos momentos en los que crees que tienes un outfit sencillo o aburrido y no sabes cómo elevarlo.