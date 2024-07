Victoria Federica se ha escapado a Sanlúcar de Barrameda junto a Lola Lolita y el pantalón de lino que no falta en la maleta de las chicas más pijas

Victoria Federica no para de viajar como hace cada verano, de Ibiza y Formentera, a Marbella y ahora a Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Y es que la royal más influencer se ha escapado junto a Lola Lolita y otra amiga a casa de su amiga Rocío Laffón, y ya nos han dejado los primeros looks. Y cómo no, en los veranos de Vic no puede faltar el pantalón de lino que aman las chicas más pijas. La royal está disfrutando de unos días de descanso en el sur de España junto a sus amigos y ha compartido su estilismo más cómodo y fácil de llevar para un día de playa, en pantalón de lino que es verano eterno. Pero Victoria Federica no ha lucido el típico y clásico pantalón de lino, si no uno más elegante.

Con esta elección, Victoria Federica deja claro cuál es la combinación más cómoda y fácil de llevar para su estilo más casual y primaveral, confirmando que el lino es uno de los tejidos que esta temporada reivindica su papel privilegiado por su comodidad y su capacidad para sentar bien. Este tejido no solo se impone en prendas como el pantalón ancho, sino que también protagoniza los caftanes que las expertas en moda han convertido en la prenda estrella cuando llega el buen tiempo. Un pantalón de lino que ha combinado con una camiseta de escote asimétrico mientras ve el atardecer junto a sus amigas. Porque los pantalones de lino son un clásico del verano, perfectos para lograr un look elegante y fresco. Con su versatilidad, se adaptan a cualquier ocasión: desde una jornada en la oficina hasta un día de ocio por la ciudad.

Victoria Federica con Lola Lolita y sus amigas. @lolalolita

Y estamos seguras que gracias a Lola Loliata vamos a ver muchos looks de estos días de Victoria Federica, porque la reina de TikTok es mucho más activa que ellas en redes sociales. Y es que ya hemos visto en los últimas meses que Victoria y Lola se han hecho muy amigas tras la grabación de 'El Desafío' de Antena 3, lo que casualmente ha hecho que dejemos de ver a la royal con Marta Díaz.