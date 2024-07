De Anabel Pantoja marcando tripita a Lola Lolita, los looks arcoíris del evento por el Orgullo 2024 de Dulceida en Madrid

Ningún año falla, y este aún es más especial con su embarazo. Dulceida, con el apoyo incondicional de su pareja Alba Paul, reunió anoche a muchos de sus amigos para celebrar la Fiesta Rainbow que tuvo lugar en una de las azoteas más de moda de Gran Vía en Madrid, 'Le Tavernier'. Entre los rostros conocidos que no se perdieron la cita pudimos ver a Xuso Jones, Anabel Pantoja, Lola Lolita, Susana Bicho o algunas de las chicas de 'OT' como Chiara, Violeta o Ruslana. Un evento reivindicativo por el Orgullo LGTBI llamado 'Rainbow' que se suma a las características carrozas que hemos visto cada año organizadas por la influencer en el 'pride' de Madrid, y que entendemos que este año ha cambiado por un plan más tranquilo por su embarazo.

Eso sí, aunque no tenemos mucho detalles de dicho evento, si que hemos visto que el 'dress code' eran los colores del arcoíris, y que cada invitado lo ha llevado a su terreno. También hemos visto en redes sociales las actuaciones de Vanesa Martín, Chiara junto a Violeta, y un discurso de Dulceida de lo más emotivo ya pensando en su futura hija.

Estos son algunos de los looks que nos ha dejado el evento por el Orgullo 2024 de Dulceida en Madrid.

Dulceida con un look diseñado para la ocasión por JC Pajares

Dulceida. Gtres

Anabel Pantoja con vestido de Primark marcando su barriguita de embarazada

Anabel Pantoja. Gtres

Lola Lolita con vestido de Natalia Però con los colores del arcoíris

Lola Lolita. Gtres

María Adánez con vestido palabra de honor y tul de Celia B

María Adánez. Gtres

Susana Bicho con vestido azul de Sfera

Susana Bicho. Gtres

"Me parece fatal que se pregunte constantemente esto porque yo haré lo que quiera. Todo el rato como esta cosa de juzgar, si ya lo hacen cuando vas a ser madre es peor. Yo no me metería nunca en nada. Veo cosas que me parecen bien y otras que me parecen mal y no soy nadie para meterme en eso", ha dicho Dulceida preguntada por si mostrara a su bebé en redes sociales.