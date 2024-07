Victoria Federica saca su lado más ‘Barbie’ con top rosa de Zara para el concierto de Pablo López en Marbella

Si hace unos días veíamos a Victoria Federica disfrutando de unos días rodeada de amigos en Sevilla, anoche, la sobrina del Rey Felipe VI fue una grupi más en el concierto del cantautor malagueño, Pablo López, en el Starlite Occident 2024 en Marbella. La joven royal ha demostrado, una vez más, su pasión por la música del cantautor malagueño, de quien se declara una ferviente seguidora. No es la primera vez que Vic asiste a uno de los conciertos de este, y en más de una ocasión ha sido vista cantando sus temas con la misma devoción que una corista más. La hija de la Infanta Elena bien conocida por su buen gusto y estilo impecable, ha optado por un look que no ha dejado a nadie indiferente, apostando por el barbiecore que tanto sigue marcando tendencia este verano. Esta moda, inspirada en la famosa muñeca Barbie, se caracteriza por colores vibrantes y un estilo femenino y juvenil.

Durante el concierto, pudimos ver a Victoria Federica con un top rosa de Zara con pespuntes en vivo, un tono que resalta su bronceado y añade un toque de frescura a su look. La camiseta, de corte sencillo y cómodo, es perfecta para disfrutar de un evento al aire libre como el Starlite Occident.

Victoria Federica disfrutando del concierto de Pablo López en el Starlite Festival. Starlite Festival

El peinado de Vic también merece una mención especial. La royal llevó su larga melena con suaves ondas con ese efecto playero que tanto nos gusta en verano y una pinza que recogía su melena y que aportaban un aire desenfadado y natural a su apariencia. Las pinzas como la de Victoria Federica son uno de los accesorios para el pelo más en tendencia del verano y es que su versatilidad es increíble sobre todo si tienes una melena tan larga como la de la royal. Este estilo, además de ser muy favorecedor, es perfecto para una noche de verano en Marbella, permitiendo que Victoria se mantuviera fresca y cómoda durante todo el concierto.

Victoria Federica como una seguidora más en el concierto de Pablo López. Starlite Festival

El look barbiecore de Victoria Federica no solo demuestra su conocimiento de las tendencias actuales, sino también su capacidad para adaptarlas a su propio estilo personal. Este conjunto es un ejemplo perfecto de cómo combinar comodidad y elegancia, dos elementos esenciales para disfrutar de todo la música que el verano que nos regala.

Una vez más una de nuestras royals favoritas ha brillado con luz propia en el concierto de Pablo López, no solo por su presencia y carisma, sino también por su impecable sentido de la moda. Su look barbiecore es una inspiración para todas aquellas que buscan estar a la última sin renunciar a la comodidad y el estilo propio. No nos cabe duda, de que Vic seguirá marcando tendencia en cada una de sus apariciones públicas.