De Violeta Mangriñán a Lola Lolita o María Patiño, los looks más atrevidos de 'La Velada del Año 4' en Madrid

Anoche, el estadio Santiago Bernabéu se convirtió en el epicentro del entretenimiento con 'La Velada del Año 4', el evento organizado por el streamerIbai Llanos. Este acontecimiento, que ha ido ganando notoriedad año tras año, no solo trajo consigo combates de boxeo que mantuvieron a los asistentes al borde de sus asientos, sino también actuaciones musicales de artistas de la talla de Young Miko, Bizarrap y David Bisbal, entre otros. Pero más allá del espectáculo deportivo y musical, uno de los puntos culminantes de la noche fueron los impresionantes looks que desfilaron por la alfombra roja, donde figuras como Violeta Mangriñán, Lola Lolita y María Patiño dejaron huella con sus elecciones de vestuario, la última se coronó como copresentadora de la noche.

Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán lista para 'la velada del año 4' @violeta

La influencer valenciana acaparó todas las miradas con un conjunto de Jean Paul Gaultier que destilaba confianza y estilo. Violeta optó por el The Red Pigalle crop top, un top de manga larga en tul rojo y negro con un llamativo estampado Pigalle. Este diseño semitransparente, con cuello redondo y corte cropped, tiene un precio de 295 euros y se complementa a la perfección con los The Red Pigalle pants. Estos pantalones, también en tul rojo y negro y con el mismo estampado, presentan una cintura elástica y un corte skinny que se abre en un bajo acampanado, con un precio de 395 euros. La combinación de ambas piezas creó un look muy vanguardista, perfecto para una noche tan especial.

Lola Lolita

La TikToker no se quedó atrás y lució el Mussel Flower crystal-trim top de Area, conocido por su estética atrevida. Este top, con un interesante precio de 811 euros, se caracteriza por sus detalles de cristales que forman una llamativa flor, resaltando el espíritu glamuroso de la marca. Lola completó su look con una minifalda negra y el icónico bolso Prada Re-Edition 2005 con cristales, un modelo muy especial disponible por 2.900 euros. Este minibolso, decorado íntegramente con cristales sintéticos y con detalles metálicos, añade un toque exquisito al conjunto, haciéndolo aún más deslumbrante.

María Patiño

María Patiño co-presentadora de 'La velada del año 4' X

La siempre elegante María Patiño no solo acudió como invitada, sino que dejó a todos boquiabiertos con su papel de co-presentadora, la gallega eligió el top Gelbinson de Pinko con escote americano para la ocasión. Este top sin mangas, con un precio de 375 euros, está completamente bordado con grandes lentejuelas redondas, strass y plumas, creando un volumen fluido que añade movimiento y sofisticación. Con la espalda al aire y un cierre con pequeño botón en la parte trasera, este diseño se combinó perfectamente con unos vaqueros pitillo, equilibrando el look con un toque casual pero chic muy acorde con la estética de la noche.

'La Velada del Año 4' no solo fue una noche inolvidable por su espectacular cartel de boxeo y actuaciones musicales, sino también por los deslumbrantes estilismos que lucieron sus asistentes. Desde la sofisticación vanguardista de Violeta Mangriñán con Jean Paul Gaultier, pasando por el brillo glamuroso de Lola Lolita con Area y Prada, hasta la elegancia radiante de María Patiño con Pinko, la moda fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche en el Bernabéu.