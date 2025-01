Victoria Federica esquía en Baqueira con una chaqueta de la Real Federación Española de Deportes de Invierno

Victoria Federica sigue esquiando con amigos en Baqueira y nos ha dejando su primer look practicando deporte. El plan de Victoria Federica para despedir 2024 y empezar 2025 nos traslada directamente a la tradición Borbón en los noventa de pasar la Navidad en Baqueira esquiando. Y aunque aún no la hemos visto practicando el deporte rey de invierno, si que hemos visto a la hija de la Infanta Elena de fiesta en la nieve con un look muy vintage. Para la Familia Real Baqueira era el lugar de encuentro tras la reunión familiar de Nochebuena en el Palacio de la Zarzuela.

Y ahora es Victoria Federica la que ha recuperado esta tradición junto a sus amigos para terminar 2024 y empezar 202 en el Pirineo catalán. En el chalé de La Pleta, en Baqueira, se instalaban Don Juan Carlos y Doña Sofia con sus hijos y algunos sobrinos. La estancia duraba hasta pasado el 6 de enero y se celebraba en la nieve el cumpleaños del padre, el Rey. Y ahora es Victoria Federica la que ha querido recuperar la tradición Borbón y nos ha dejando su primer look de esquí con esta chaqueta azul de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Porque si el otro día solo nos dejaba imágenes de fiesta con un forro polar vintage, ahora ya lo ha hecho equipada por completo con este traje que no sabemos si también es vintage de la Infanta Elena.

El look de Victoria Federica para esquiar. @vicmabor

Una tradición familiar ahora recuperada por la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, aunque a su padre nunca se le dio bien eso de esquiar, pero a su hija si.