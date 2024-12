De Victoria Federica a Cayetana Guillén Cuervo: los mejores looks del concierto de Taburete en Madrid

Las famosas acuden al concierto de Taburete en Madrid con los looks festivos perfectos para Nochevieja. Quedan solamente tres días para celebrar la noche más mágica del año, por lo que si todavía no tienes estilismo, cada una de las invitadas nos han dado una lección de moda para disfrutar de una de las bandas más deseadas. Tras un año repleto de éxitos y reconocimientos, la banda musical compuesta por Willy Bárcenas y Antón Carreño subió al escenario de Starlite Christmas poniendo fin a su gira de 2024 con un concierto lleno de emoción. Debutaron en 2015 con su álbum Tres Tequilas y, desde entonces, no han parado de cautivar a la sociedad española, así como llenando cada espacio en sus espectáculos. Taburete ha demostrado una vez más que sigue siendo una de las bandas más queridas de nuestro país, entregando todo un show de emociones y momentos inolvidables.

Lo cierto es que ya hemos superado uno de los primeros momentos de estas fiestas en el que mostramos nuestro estilismo de invitada o anfitriona de lo más ejemplar. De hecho, incluso todas las celebridades no han perdido el tiempo en mostrarnos todas sus vestimentas de Navidad repletas de tendencias a la vista. Ahora bien, ¿todavía no tienes lookde Nochevieja? Que no cunda el pánico, porque las celebridades que han disfrutado del concierto de Taburete en Madrid han presumido de las vestimentas más glamurosas en las que te puedes inspirar. Hemos visto dándolo todo a rostros conocidos comoVictoria Federica, Cayetana Guillén Cuervo, Alejandra Navas (una de las mejores amigas de María Pombo), Aina Simón, Paula Bureta y Carla Royo, entre otros. Hemos detectado vestimentas de todos los estilos, tanto más glamurosas con vestidos con brillo o extravagantes como combinaciones de tops con vaqueros anchos para estar mucho más cómodas y no tener margen de error. Obviamente, nosotras nos hemos ocupado de seleccionar los looks perfectos para Nochevieja en los que encontrarás una fuente de inspiración tanto para fin de año como para la vuelta al trabajo en enero con básicos de fondo de armario.

Victoria Federica

Victoria Federica en el concierto de Taburete en Madrid. Cedida por Starlite

Cayetana Guillén Cuervo

Cayetana Guillén Cuervo en el concierto de Taburete en Madrid. Gtres

Alejandra Navas

Alejandra Navas en el concierto de Taburete en Madrid. Cedida por Starlite

Aina Simón

Aina Simón en el concierto de Taburete en Madrid. Cedida por Starlite

Paula Gureta

Paula Gureta en el concierto de Taburete en Madrid. Gtres

Carla Royo

Carla Royo en el concierto de Taburete en Madrid. Gtres

Tras también triunfar en el concierto de Isabel Pantoja o Camilo, Starlite Christmas pondrá el broche de oro el día 31 de diciembre celebrando por primera vez la Nochevieja con el concierto de Hombres G y el after party con Juan Magán para dar el comienzo de año de la manera más distintiva junto con familiares o amigos.