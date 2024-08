Victoria Federica se va de fiesta con el chándal blanco que todas tenemos en el armario

Victoria Federica lo tiene claro, no hay nada más cómodo que un chándal para salir de fiesta. Y más si es blanco para resaltar el bronceado de sus vacaciones. Y no nos extraña que esté feliz después de sus vacaciones de lujo en Maldivas, con clases de buceo, y nadando entre delfines. Eso sí, como es habitual en la hija de la Infanta Elena, ha compartido muy poco en sus redes sociales, así que este es el primer look que podemos ver del viaje. Si ayer hablabamos de sus pantalones de lino blanco, hoy lo hacemos del top arrugado de Zara que ha metido en su maleta al paraíso. Todo ello junto a Lola Lolita, que ya son inseparables, Genoveva Casanova y miembros de 'El Desafío'. La empresa Blue Force es la encargada de hacer posible sus idílicas vacaciones.

La hija de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar ha pasado unos días con un grupo de amigos, entre los que se encontraba Genoveva Casanova y la influencer Lola Lolita, en un enclave paradisiaco donde han podido bucear entre la fauna autóctona. Ahora parece que ya está de vuelta en España, apostamos por Marbella, después de que las otras influencers estén en otro viaje ya junto a Laura Escanes. Aunque también, Victoria Federica podría estar de nuevo en Ibiza, ya que su mejor amiga Rocío Laffón nos ha mostrado a través de Instagram que ya está en la isla. Lo que está claro es que a Vic le encanta la fiesta, y la ropa cómoda, y como ya le hemos visto en más de una ocasión, se ha ido de fiesta en chándal.

Victoria Federica junto a un amigo. @vicmabor

El estilo de Victoria Federica