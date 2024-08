El top arrugado que Victoria Federica ha metido en su maleta a Maldivas, es de Zara y cuesta menos de 20 euros

"Tan Feliz", dice Victoria Federica con este maravilloso carrusel de fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram, hechas por Lola Lolita. Y no nos extraña que esté feliz en sus vacaciones de lujo en Maldivas, con clases de buceo, y nadando entre delfines. Eso sí, como es habitual en la hija de la Infanta Elena, ha compartido muy poco en sus redes sociales, así que este es el primer look que podemos ver del viaje. Si ayer hablabamos de sus pantalones de lino blanco, hoy lo hacemos del top arrugado de Zara que ha metido en su maleta al paraíso. Todo ello junto a Lola Lolita, que ya son inseparables, Genoveva Casanova y miembros de 'El Desafío'. La empresa Blue Force es la encargada de hacer posible sus idílicas vacaciones.

Con dos embarcaciones distintas, Victoria Federica se ha decantado por el mejor barco de “vida a bordo” de Maldivas en el año 2018. Y es que, el yate cuenta con todas las comodidades: “Detalles como un jacuzzi exterior, solárium con tumbonas, un bar exterior, un amplio salón y modernos camarotes lo convierten en un barco ideal para no buceadores”, indican en la web de Blue Force. Y hoy nos ha mostrado bien el top verde de Zara que no pudimos ver bien el día anterior con los pantalones de lino. Un top asimétrico, en verde lima y de efecto arrugado que no puede estilizar más. Además, cuesta menos de 20 euros, y aún está disponible en todas la tallas. Y también está disponible en color blanco por si eres más de tonos neutros.

Top crop punto asimétrico, de Zara (19,95 euros)

