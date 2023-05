Violeta Mangriñán convierte esta blusa estampada de la marca de María Pombo en la más sexy para llevar con jeans desflecados

Estaba claro que en una reunión de influencers no podía faltar Violeta Mangriñán que ya se ha coleado en el olimpo de las más deseadas en España. Por eso estaba presente en la comida que ha organizado María Pombo para presentar la nueva colección de su marca, Name the Brand. Y es que esta semana no tiene descanso para María Pombo que ha pasado de celebrar San Isidro en su casa, montando toda una verbena influencer que se rumorea que es parte del guion del documental que estaría grabando para una plataforma y ahora una comida para presentar la nueva colección de su marca en una exclusiva azotea del centro comercial más instagrameado de Gran Vía. Reunión de influencers en la que también estaba Violeta Mangriñán con una blusa de la firma que ella ha convertido en la más sexy para el verano. Porque aunque en la web no nos diga nada, vista en la influencer valenciana, nos ha enamorado. Porque si las faldas vaqueras como las de Anabel Pantoja son máxima tendencia, este jean de cintura rara de Violeta es todo lo que necesitamos.

Dice la moda que cuanto más rara sea la cintura más tendencia es el pantalón, y Violeta Mangriñán nos lo ha dejado claro con este jean de cintura desflecada que ha combinado con la blusa estampada de la marca de María Pombo que no le puede quedar más sexy y además lo ha llevado a juego con el vestido de su hermana.

Violeta Mangriñán con blusa de María Pombo. @violeta

Blusa Freya, de Name the Brand (79 euros)

Blusa estampada. Name the brand

Un look que Violeta Mangriñán ha llevado a esta comida pero que a nosotras nos parece igual de ideal y perfecto para ir a una cena o salir de fiesta con amigas.