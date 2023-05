Anabel Pantoja se suma a la tendencia de la falda vaquera que más estiliza hasta con zapatillas blancas

Anabel Pantoja nos está dando mucha envidia, no lo vamos a negar. Mientras nosotras estamos aquí trabajando y con la bajada de temperaturas en Madrid, ella está disfrutando de un viaje de ensueño y adelantándose al verano. Anabel Pantoja ha cogido las maletas y se ha marchado de nuestro país, poniendo rumbo a un destino paradisíaco. Se trata de un viaje de influencers para una marca para la que trabaja. Pero no ha hecho este viaje sola. Ha estado muy bien acompañada por Alba Carrillo y algunos concursantes de ‘La isla de las tentaciones’. Y además, nos está dejando looks de esos que también podemos llevar en Madrid cuando vuelvan a subir las temperaturas, además, no ha dudado en sumarse a la tendencia de las faldas vaqueras que no faltan desde hace meses ya en el armario de las mujeres que mejor visten y las que más saben de tendencia. Pero no solo eso, además, la suya esas faldas de 'efecto tipazo' y estiliza, y eso que normalmente este tipo de faldas no lo son.

Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se han convertido en la tendencia inesperada que fichar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Las faldas de este tipo fueron toda una constante en los años 90 tardíos y comienzos de los años 2000, y ahora han vuelto a nuestro armario para quedarse a vivir con nosotros por un largo tiempo. Si hace unos días eran Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz las que la llevaban con blazer y bomber, ahora es Anabel Pantoja desde su viaje la que la combina con un 'tank top' tan tendencia esta primavera.

Anabel Pantoja con falda vaquera. @anabelpantoja00

Una falda vaquera que Anabel Pantoja ha combinado con 'tank top' blanco y zapatillas blancas a juego. Un look de lo más cómodo, estilizador y en tendencia.