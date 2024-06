Isabel Díaz Ayuso se convierte en toda una jefaza (otra vez) con su uniforme favorito en Frankfurt

Ayuso sigue en Alemania con el uniforme más confiado y socorrido que nosotras llevaremos en la temporada otoño-invierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid sabe a la perfección que no podemos pasar por alto los chalecos oversizes este verano, es por ello que durante la jornada de ayer lució esta prenda en Múnich. Esta vez, ha puesto rumbo a la sede central del Deutsche Bank en Frankfurt, donde expondrá las ventajas que el Gobierno regional ofrece a los inversos que eligen la región como destino de sus proyectos. No cabe duda de que los estilismos de oficina y elegantes son el claro punto fuerte en el fondo de armario de Ayuso. Es por ello que durante esta mañana de este martes ha vestido con vaqueros largos y camisa fluida en negro y le ha dado el toque en contraste con su blazer de hombros estructurados en crema favorita. Podemos confirmarlo porque no es la primera vez que recurre a ella para una jornada de trabajo con looks de lo más cómodos y sofisticados. Hasta nos recuerda a la blazer que más utiliza la Reina Letizia durante los meses de más frío y borrasca o la que luce Yolanda Díaz a menudo.

Isabel Díaz Ayuso tiene un día de trabajo de lo más ajetreado en Alemania, puesto que después de visitar la sede central del Deutsche Bank en Frankfurt, se dirigirá a la sede del Banco Central Europeo, donde se reunirá tanto con la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, como con el vicepresidente, Luis de Guindos. Posteriormente, sobre las 16 horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantendrá un encuentro con empresarios y directivos que residen en la ciudad germana, convocado por Invest in Madrid para dar a conocer las medidas del Gobierno regional para favorecer la llegada de inversiones. Ayuso no ha podido escoger un estilismo de lo más adecuado para estar cómoda y versátil ante una agenda bastante apretada en el país alemán. Es más, en ningún acontecimiento o reunión en el trabajo puede fallar el trío de camisa fluida, vaqueros largos y blazer. Se trata de un repertorio de prendas básicas que nunca pasan de moda y se pueden combinar como desees para distintas ocasiones.

MADRID.-Ayuso presenta en Frankfurt el potencial de Comunidad como "plaza financiera de referencia en Europa" Europa Press

Isabel Díaz Ayuso vuelve a dar una lección de moda sobre cómo vamos a vestir en la oficina esta temporada de otoño-invierno 2024/2025, recurriendo a las piezas que siempre hemos tenido (y tendremos).