Zendaya rompe con todo en México con dos lookazos de lo más futuristas (y de lo más comentados) por el mundo de la moda

Zendaya lo ha vuelto a hacer, impactar a todos con sus looks esta vez en México.Uno tras otro. El listado de apariciones de Zendaya sobre la alfombra roja es impecable. Y lo ha vuelto ha demostrar en la la gira promocional para su Dune 2, su próximo estreno en la pantalla grande. Y lo ha hecho siguiendo los pasos de Margot Robbie con dos looks que son un guiño a su personaje de la película. Si hay vestidos que le recordamos es aquel Valentino más bonito del mundo que lució para una campaña, o aquel vestido de Balmain que convertía su cuerpo en una escultura. Pues Zendaya ha vuelto a dejarnos sin palabras esta noche en México con un lookazo en marrón de Bottega Veneta. Y es que el historial de lookazos de Zendaya se ha caracterizado por looks de estilo vintage, o bien, maximalista. Gracias a su estilista, Law Roach, se ha consolidado como un icono de estilo de su generación y de la nuestra también. Después una temporada escasa de lookazos por parte de Zendaya, uno de los grandes iconos de moda de las nuevas generaciones, parece que la actriz ya está aquí para seguir marcando tendencia desde que reapareció este pasado mes de enero en París para la Alta Costura.

Anoche, en la ciudad de México, tuvo lugar el estreno mundial de la segunda parte de 'Dune', la película dirigida por Denis Villeneuve que Zendaya protagoniza junto a Florence Pugh, Zendaya, Timothée Chalamet, Josh Brolin y Austin Butler. En esta noche, ha lucido unlook que formó parte de la colección otoño-invierno 2023 de Bottega Veneta, que ha creado un atuendo customizado para ella, la falda pasa de un modelo recto de largo midi, así era la original que desfiló sobre la pasarela, a un diseño largo con cola y abertura lateral infinita. Y no nos puede gustar más.

Zendaya en México. ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Si con Margot Robbie tuvimos todo un Barbie Tour de looks de Barbie, Zendaya podría hacer lo mismo utilizando sus estilismos como el prólogo visual del fenómeno distópico.

Mexico Dune ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por la mañana ya sorprendió con un vestido cut-out futurístico, de la diseñadora Torishéju ORISHÉJU, un look que evoca a ese planeta desértico de Dune, como si se tratase un vestido hecho de retales, con Zendaya presumiendo de piernas y abdominales.