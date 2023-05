Óscar Casas: "da igual que sea futbolista, cantante o actor, las emociones son las emociones

Llega puntual a su cita con nosotros en el Hotel Thompson de Madrid para hacer las fotos de portada del número de mayo de la revista. Aparece enfundado en una camiseta oversize sin mangas color negro, vaqueros desgastados, zapatillas Nike Uptempo y una bolsa tamaño fin de semana con estampado de Pikachu. Me lo imagino cazando Pokémon por Gran Vía, entre aprenderse un guion de cine y meterse en un ring de boxeo (su deporte preferido actual).

El actor madrileño de 24 años está en plena promoción para su nueva serie de HBO Max, Pollos sin cabeza. Producida por Álex de la Iglesia, le acompañan en el reparto Hugo Silva, Dafne Fernández y Kira Miró, entre otros, y la han calificado como una comedia agridulce que gira en torno al mundo del fútbol. Aunque encarna a un joven y rico futbolista, lo de vivir el estilo de vida de ricos y famosos no va con Óscar, ya que entre otras cosas nos dice que su madre jamás le dejaría comprarse un supercoche. Y aunque se le den bien los deportes en general (hace surf, boxea y su nivel de baile no tiene nada que envidiarle a los artistas de Kpop), lo de patear un balón no le ha llamado nunca la atención. Él mismo admite que “no es mi deporte preferido” porque en su familia no son nada futboleros y añade que la salvación en el plató llegó ya que “gracias a Dios, a mi personaje en ningún momento se le ve jugar al fútbol, bueno, a ninguno de los personajes. Nos hemos salvado de eso, porque mira, es verdad, me encanta el deporte, pero el fútbol no es lo mío. Creo que es el que peor se me da de todos. Y mira que hice una película de pequeño, El sueño de Iván, de un futbolista. La vida me lleva a ser futbolista, pero no me gusta el fútbol”.

No le hizo falta documentarse sobre los entresijos futbolísticos, ni estudiar el ‘Caso Negreira’, ni aprenderse los cánticos de los forofos, ni saber cómo hacen la declaración de la renta los futbolistas patrios, porque la serie va de relaciones humanas y de inteligencia emocional o la falta de esta, de su personaje, un joven y rico futbolista con talento. “Va más sobre una persona, un niño muy joven que de repente tiene fama, dinero y poca capacidad emocional. O sea, investigué más desde ahí que desde específicamente el fútbol. Porque creo que se asemeja un poco todo en el momento que hay fama, dinero, un chaval joven y poca emocionalidad. Da igual que sea futbolista, actor o cantante, las emociones son las emociones”.

óscar Casas Manu Bermúdez Lifestyle

Una de las tramas analiza la delicada relación entre su personaje, Willy, y su representante, Beto, un exfutbolista encarnado por Hugo Silva. Intuimos altibajos en la ficción, algo que se aleja mucho de la vida real actual de Casas, ya que entre su representante y él existe la que deducimos como una muy buena relación, ya que cuando le preguntamos qué cualidades busca él en un mánager la contestación es tajante: “Que se llame Ali” dice haciendo alusión a Alexandra Leight de la agencia que lleva su nombre, ALeightHouse. Y añade “tengo muchísima suerte de haberme encontrado con mi representante en el camino. Obviamente es una persona trabajadora, que ama su pasión, pero creo que lo importante es una buena alma con la que conectes, que quieras que todo tu camino sea siempre con esa alma, que hayáis conectado de alguna manera u otra y soñar, soñar juntos, porque como os queréis tanto, soñáis, soñáis grande, creo que es lo más importante, si no, ¿para qué?”

Volviendo al trabajo detrás de la creación de su personaje, imaginamos por lo que llevamos de entrevista que lo de seguir cuentas de futbolistas en Instagram no tiene tampoco nada que ver a la hora de hacer trabajo de investigación. Nos confirma que si sigue a Marcelo Vieira es porque son conocidos, ya que Alexandra, la representante de Casas, es amiga del lateral izquierdo brasileño y de su mujer. Así que el jugador del Fluminense no es la inspiración detrás del joven Willy en la ficción. A lo que Casas además añade que “Marcelo es una persona muy inteligente” –y para que los haters no se arranquen en Twitter–, que el personaje que ha construido no es tampoco un reflejo de los futbolistas actuales: “Willy carece de inteligencia, pero no tiene nada que ver con los futbolistas, el personaje estaba escrito así, como un chico joven con poca capacidad, con dinero y fama”.

Entonces suponemos que lo de seguir la cuenta @georginagio tampoco está vinculado a una investigación del prototipo de mujer de futbolista, por ejemplo. “No”, confirma el actor. “La empecé a seguir cuando vi el primer reality que sacó en Netflix, que incluso tiene segunda temporada, y me cayó muy bien. Me cayó bien Georgina. Me pareció muy graciosa. Aparte es la productora y creadora del reality. Creo que está muy bien construido, no sé, me resultó una tía muy resolutiva”, sentencia.

Fútbol 0, realities 2. Y ahora os decimos el porqué de ese 2. Y es que durante la entrevista descubrimos que Óscar es fan de La isla de las tentaciones. “Me encanta. Es espectacular. Para mí es de los momentos más felices de la semana. La clave es verlo el martes, al día siguiente, porque así uno se ahorra los anuncios. Yo lo vi ayer con mi madre, nos encanta ponernos ahí juntos y comentarlo”.

Hablando sobre este reality llegamos a la conclusión de que para el espectador es una forma de desconexión de la realidad. “Es una manera de desconectar. Estás viendo emociones reales, entonces también es interesante, no es mentira. Hay mucha gente que dice que es mentira. Se nota que es todo de verdad. Que puedan decirle ve a por esta, ve a por el otro, pero las emociones y lo que sufren y lo que no sufren, y lo que sienten y el amor es de verdad. Entonces, es una buena manera de desconectar y se pasa bien.” El espectador, se entiende, no siempre los concursantes.

Eso sí, Óscar también es capaz de meditar de verdad, Meditar, con mayúscula (nos imaginamos nivel Brad Pitt en Siete años en el Tibet) en retiros ad hoc. Palabras mayores. En concreto hace sesiones de “seis o siete horas al día en total. Haces una hora, descansas dos, otra hora, comes, otra hora y media, así, un poco intercalado”. Y añade: “Tanto el deporte como la meditación son cosas muy sanas para la mente, cuerpo y alma. Refugiarse ahí es interesante porque te hace estar mucho más en paz, más tranquilo, más cuerdo”. ¿Y cuál le libera más, levitar o sudar? “La verdad es que el boxeo. El boxeo es lo que más. Físicamente me hace estar muy bien. Me siento mucho más ágil. Estoy mucho más feliz. Además, aprender la filosofía de un deporte como el boxeo me está volviendo loco, estoy enganchado”. Como dato adicional aporta: “Dicen que es de los deportes que más ayudan a la actuación. Tienes que aprender a conectar con el otro y tienes que estar constantemente atento a la otra persona y a sus movimientos.”

Ya que estábamos buceando en su perfil de Instagram, también nos causó curiosidad que aunque no parece decantarse por seguir cuentas de políticos españoles, sí sigue a Volodímir Zelenski. “Sí, le empecé a seguir por mi madre. Me contó un poco de su historia, de que antes había sido actor, que hizo una serie donde él se proclamaba presidente y luego terminó siéndolo y creo que está haciendo una gran labor y, no sé, me parece interesante, aunque no entiendo nada de todos los vídeos que sube porque están en otro idioma, pero me apetecía seguirlo después de su historia y de lo que hace, obviamente”.

Seguir a presidentes extranjeros no es en lo único que Casas hace caso a su madre. Ella está muy presente en su discurso, algo por un lado muy normal dada su edad y también entrañable. Casas está muy unido a su familia, lo cual nos lleva a preguntarnos si existe algún chat familiar a través del cual se comuniquen todos y a lo que contesta sonriendo “Obvio, la familia”. Así se llama. “LA FAMILIA, todo en mayúsculas, en capitulares” (sin emoticonos). Y como cotilleo adicional podemos aportar que la persona más activa del grupo es… “Mario le da caña al grupo de la familia, pero todos somos muy activos.” ¿Y alguien ha abandonado alguna vez el grupo? (Risas) “Gracias a Dios, nunca nadie se ha salido en plan, ya no soy de la familia. Eso solo ha pasado en grupos de colegas donde pone ‘Se ha salido del grupo’”.

Ahora se lleva mucho lo de la cercanía en los famosos. Y si crees que tener amigos que se salgan del grupo de Whatsapp le hacen más cercano, tomad nota del siguiente dato. “Piso mal. Tengo mucha cuenca en los pies, entonces, destrozo todas las zapatillas y las doblo, o sea, se me deslizan. De tanto pisar mal con el pie fuera, terminan destrozadas.” Y eso que “con 14 años mi madre me llevó a hacerme unas plantillas y nunca me las volví a poner. Las puse un par de veces pero es que me dolía mucho el pie”. Pero lo positivo es que justo tiene un tatuaje en la planta del pie y al pisar mal, o directamente no pisar, el tatuaje sigue intacto. Para los curiosos, pone Made in Spain. Producto patrio. Marca España. Como debe ser. Óscar Casas, nosotros siempre en tu equipo, jamás nos saldríamos del chat grupal de amigos.