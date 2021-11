Kira Miró: “Hubo momentos en los que me sentí perdida, sin saber por dónde tirar”

Gente

Entrevista

Kira Miró es una de las actrices patrias más conocidas gracias a su dilatada carrera profesional en el teatro, el cine y la televisión. A pesar de su amplia experiencia como intérprete, reconoce que mantenerse sobre las tablas o ante las cámaras sigue siendo un reto diario que superar. Por fortuna para ella y sus miles de seguidores, ahora atraviesa una buena racha en la que no le faltan las ofertas. Mientras desarrolla su último proyecto cinematográfico, del que todavía no puede adelantar muchos detalles, se marcha a rodar otra película a Zaragoza, todo casi al mismo tiempo en que estrena ‘Todos lo hacen’, el filme de Martín Cuervo que grabó en verano.

Además, compagina el séptimo arte con sus trabajos en la pequeña pantalla, donde cada semana se supera a sí misma llevando a cabo un nuevo reto en ‘El Hormiguero’. La última aventura en la que Kira Miró se ha visto envuelta llega de la mano de Orlando, que la ha convertido en embajadora de su nueva gama de productos, Orlando Creaciones. La Razón habla con Kira Miró sobre este y los demás retos profesionales y vitales a los que ha tenido que enfrentarse.

- Lleva una racha profesional muy buena, un no parar. Ahora es embajadora de Orlando Creaciones. Además del tomate frito, ¿qué otro alimento no puede faltar en su nevera?

- Nunca puede faltar fruta y verdura

- Es una mujer que se cuida mucho

- Lo intento… Ahora ya me ves (ríe mientras come una magdalena de chocolate)

- Un capricho no viene mal de vez en cuando

-Claro, eso es… Sí intento cuidarme y comer sano. Procuro hacer ejercicio casi todos los días, cinco veces a la semana.

-La vimos muy en forma en ‘El Desafío’. ¿Cuál fue la prueba más dura o difícil a la que se enfrentó?

- Es que cada reto tenía su dificultad y todos eran muy diferentes. Desde tocar la batería a trepar con unos ganchos, no tiene nada que ver la exigencia de cada reto. Pero bueno, supongo que el de la batería fue bestia por nunca pensé que yo pudiera llegar a tocar la batería en una semana y llegué a tocar con Celtas Cortos, o sea, fue un reto muy especial y fue la final, así que le tengo especial cariño.

- Después de ‘El Desafío’, ahora cuenta con una sección fija en ‘El Hormiguero’, también de retos. ¿De dónde le viene esta afición por los retos?

- No lo sé, lo estoy descubriendo ahora (ríe). No lo sabía hasta ahora, siempre he sido una persona a la que le gustan las cosas nuevas, aprender cosas nuevas… Viajo mucho y viajo sola, aprendo deportes… Pero esto de los retos, a raíz de ‘El Desafío’, vi que es algo que me gusta y ya luego con ‘El Hormiguero’ pues estoy encantada, a la vez que es duro, pero muy bonito y gratificante.

- Hace poco la vimos colgada a veinte metros de altura…

- Eso fue mucha tela, porque era enfrentarme a uno de mis grandes miedos, las alturas, pero luego ves que el miedo hay que atravesarlo. Hay que intentar que no te paralice y eso es parte del reto también.

- Pilar Rubio dejó el listón muy alto. ¿Le ha dado algún consejo?

- Sí, hemos hablado. De hecho, estuve la semana pasada con ella y sí, me dijo que intentara disfrutarlo, porque es duro, es echar muchas horas y practicar y que luego el día del directo puedas templar los nervios. Porque te puede salir en todos los ensayos y los entrenamientos, pero llegar el directo y que no salga… Ese es el mayor reto.

- Más allá de las cámaras, ¿cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado en la vida?

- Pues yo creo que mantenerme en esta profesión es el mayor reto. Seguir trabajando y poder comer de mi profesión, que es ser actriz, y ese es el mayor reto de la vida.

- ¿Alguna vez se ha sentido atrapada, sin salida? Como en ‘Escape Room’, la obra que protagoniza en el Teatro Fígaro de Madrid…

- Sí, claro, hay momentos en la vida en los que uno está perdido, con la ansiedad de no saber por dónde tirar o en un lugar donde no quiere estar y quiere escapar. Yo creo que la vida es un escape room a lo grande y hay que intentar superar cada prueba, y cada prueba te lleva a superar otra prueba… Nunca salimos del escape room.

- ¿Hay algo que le quede por hacer? ¿Alguna espinita?

- Me faltan muchos directores con los que trabajar, me falta hacer terror, muchos personajes que me gustaría interpretar, musical… La verdad es que no sé cantar, pero yo me pongo el reto delante e intentaré cantar.

- Y más allá de lo profesional, ¿qué le queda por hacer?

- Muchos viajes. Me encanta viajar y me queda tanto mundo por recorrer que creo que me falta tiempo para ir a esos lugares a los que quiero ir, porque viajar es lo que más me nutre, lo que más me hace crecer y me resetea de esta locura de profesión.

- ¿Cuál es el lugar que más le ha gustado visitar?

- Es muy difícil, pero Filipinas me fascinó, igual que Australia. Brasil es un sitio al que voy siempre porque ya lo tengo como casa. Camboya también me gustó mucho…

- Son todo destinos exóticos, ¿es exótica?

- Si, me gusta irme lejos y rodearme de naturaleza. No suelo hacer turismo a grandes ciudades, sino al mar, a escapar un poco, a estar en cholas (chanclas) y bikini.

- Como en Canarias, su tierra natal… ¿Cómo está viviendo lo que ha pasado con el volcán de La Palma?

- No tengo a familiares directos afectados, pero sí tengo amigos de amigos que lo están pasando francamente mal. Es tremendo y me da mucha impotencia y angustia ver lo que están viviendo allí. Desde donde puedo intento aportar mi granito de arena, haciendo de altavoz en redes, haciendo donaciones… Porque allí no puede ir nadie, así que solo se puede ayudar desde la distancia.